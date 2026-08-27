Установлена личность погибшего при возгорании авто в Петербурге

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 151 0

Пострадала, но осталась жива, его супруга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Военный армии России погиб при возгорании машины в Петербурге

Следком установил личности потерпевших при возгорании автомобиля Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Погиб российский военнослужащий, его супруга пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — написали в канале ведомства в МАКС.

Ранее по факту возгорания автомобиля было возбуждено уголовное дело.
По словам очевидцев, машина выезжала с платной парковки и ехала к павильону с заведением в момент, когда прогремел взрыв. В Следкоме сообщили об одном погибшем — уже тогда предварительно сообщалось, что тот имел отношение к Минобороны РФ.

Его супруга находилась на пассажирском сидении. Тогда же в качестве предполагаемой причины был упомянут взрыв баллона с газом, однако в деле также фигурирует самодельная бомба.

Ранее в распоряжении 5-tv.ru также оказались кадры с места происшествия. Следственные органы назначили криминалистам провести ряд необходимых экспертиз и исследований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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