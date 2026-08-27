Опубликованы кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге

Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Пушкинском районе Северной Столицы. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В результате происшествия один человек погиб, второй госпитализирован.

Проводится осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что машина выезжала с платной парковки и двигалась в сторону павильона с заведением. В этот момент и прогремел взрыв.

По предварительным данным, погибший — водитель — имел отношение к Минобороны. Пострадала его жена, она была на пассажирском сидении.

Предварительная причина — взрыв газобаллонного оборудования, однако подтверждается наличие самодельного взрывного устройства (СВУ). Территория оцеплена, обстоятельства уточняются.

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