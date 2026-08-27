Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области — погиб человек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 118 0

Транспортное средство разбито.

Атака ВСУ на скорую помощь в Шебекино — сколько погибли

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, погиб человек

В результате удара украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи в белгородском Шебекино погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В Шебекино беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи. <…> Погибший — фельдшер-мужчина. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что осколочные ранения получили водитель и второй фельдшер.

Оперштаб также рассказал о еще двух пострадавших пациентах, находившихся в транспортном средстве во время удара. У женщины зафиксировано осколочное ранение ушной раковины, у мужчины — слепые осколочные ранения лица и кисти.

Отмечается, что бойцы самообороны эвакуировали граждан в Шебекинскую больницу, где медики оказывают им всю необходимую помощь.

Автомобиль, в котором находились люди, получил серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке вражеского дрона на здание в Беловском районе Курской области, в результате которой пострадали шесть человек.

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