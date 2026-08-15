Средства ПВО сбили еще пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 285 0

Всего на подлете к городу ликвидировано 12 БПЛА.

Атака беспилотников на Москву 15 августа — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны», — написал глава города.

Градоначальник подчеркнул, что на месте падения фрагментов вражеских дронов находятся представители экстренных служб.

При этом более двух часов назад Собянин сообщил об отражении атаки летательных аппаратов противника. По его словам, средства ПВО нейтрализовали БПЛА, запущенных киевскими боевиками. Всего с начала суток ликвидировано 12 беспилотников.

Днем ранее на подлете к столице сбили 13 дронов ВСУ: утром 14 августа ПВО перехватили десять аппаратов, а вечером — еще три.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке украинского беспилотника не сельхозпредприятие в Пензенской области. На объекте после прилета дрона вспыхнул пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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