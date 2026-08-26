Уникальная операция на аорте спасла ногу раненого бойца в зоне СВО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 56 0

Сложнейшую процедуру провел хирург передовой медицинской группы группировки «Днепр».

Уникальная операция спасла ногу раненого бойца в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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ТАСС: уникальная операция на брюшной аорте спасла ногу раненого бойца в зоне СВО

Врачи передовой медицинской группы группировки «Днепр» провели уникальную операцию по протезированию ветви брюшной аорты, благодаря чему спасли не только жизнь, но и ногу раненому военнослужащему. Об этом журналистам ТАСС рассказал военный хирург с позывным Фитч.

«Увидели ранение тонкого кишечника, которое быстро ушили, и дальше увидели у него повреждения главной ветви брюшной аорты. И нами было принято решение провести уникальную операцию по протезированию ветви брюшной аорты, поскольку иначе у бойца погибла бы конечность на уровне тазобедренного сустава», — сказал Фитч.

Операция прошла успешно. Военнослужащего передали на следующий этап эвакуации в госпиталь на «большую землю». Коллеги подтвердили, что боец чувствует себя хорошо, конечность сохранена. Пострадавший боец передал врачам слова благодарности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге завершился основной этап лечения семилетней Луны из США, известной как «девочка в маске Бэтмена». Российские хирурги провели финальную операцию и сняли последние швы.

У Луны было огромное родимое пятно, закрывавшее большую часть лица и грозившее раком кожи. В Штатах ей предлагали провести 80 операций за 400 тысяч долларов, но отечественные врачи применили щадящий метод растягивания кожи с помощью имплантов-экспандеров. Здоровые ткани, полученные таким образом, позволили закрыть пораженные участки.

Финансовую помощь оказали неравнодушные россияне — пожертвования на родине аннулировали по политическим причинам. Через два года девочке потребуется дополнительная коррекция, но сейчас она чувствует себя хорошо, а родители, мечтающие показать ей мир, планируют следующее путешествие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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