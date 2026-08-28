Лавров: Евросоюз напрямую вмешался в выборы в Армении и Молдавии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 59 0

Глава МИД РФ посоветовал республике понять, что из себя представляет ЕС и какую выгоду он преследует.

Как ЕС вмешивается в выборы в разных странах

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Евросоюз напрямую вмешался в выборы в Армении и Молдавии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью, опубликованном на сайте дипведомства.

Как отметил дипломат, ЕС держит такую же агентурную миссию в Молдавии, как держал в Армении.

«И в случае с Молдавией, и в случае с Арменией — Евросоюз напрямую вмешивается в выборные процессы, пытается повлиять», — сказал министр.

Грубое вмешательство в ход парламентских выборов проводилось под предлогом борьбы с «гибридными угрозами», отметил Лавров. При этом он признал, что данное вмешательство было хотя бы не таким хамским и открытым, как в 2024 году на выборах в Румынии.

«Наверное, в Армении и других странах, которые заигрывают с Европейским союзом, есть аналитики <…> (Они — Прим. ред.) должны, наконец, понять, что из себя представляет ЕС и какую выгоду они хотят получить», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в Европе игнорируют репрессии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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