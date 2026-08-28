Пятый канал продолжает акцию «День Добрых дел» для 12-летнего Дани

Мальчику требуется операция на сердце.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Наш герой, Данил из Ростовской области, стойко перенес несколько сложнейших операций, в том числе на открытом сердце. Врачи из Германии сделали то, что казалось невозможным. Безнадежные прогнозы остались в прошлом. А ребенок вместе со сверстниками пошел учиться. И теперь мечтает стать врачом, чтобы помогать другим.
Но болезнь не отступает. Данилу нужна еще одна операция. Иначе его сердце остановится навсегда. Уже собрана значительная часть необходимой суммы. Но нужно еще немного усилий.
Мы с вами можем помочь: достаточно отсканировать QR-код на экране. Или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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