«Нет гармонии»: Плаксина об обязательном одобрении женихов мамой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 68 0

Артем Москвин в короткие сроки покорил сердце не только избранницы, но и ее звездной мамы.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Татьяна Плаксина заявила, что для нее важно одобрение мамы

Прежде чем выходить замуж, важно получить мамино одобрение на выбор спутника жизни. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, на большом летнем концерте Любови Успенской в Москве.

«Когда нет одобрения, то нет гармонии, что-то не так. Даже когда ты просто встречаешься с человеком все равно он становится частью твоей семьи. И если мама не одобряет, на это есть какие-то веские причины», — сказала Татьяна Плаксина, отметив, что именно мама любит ее больше всех на свете.

Любовь Успенская, которая в этот момент вместе с избранником девушки Артемом Москвиным стояла рядом с девушкой, согласилась с ее высказыванием.

«Я очень справедливая. Если я вижу, что человек достойный, уважительно относится к моей дочери, джентльмен, добрый, не дешевка (я его приму. — Прим.ред.», — сказала Любовь Успенская.

Еще артистка добавила: ей важно, чтобы у избранника дочери были цели на будущее. В ответ на это Татьяна Плаксина заметила, что Артем скоро собирается поступать в аспирантуру в МГУ.

«Почему? Продолжаю учиться. Второй курс магистратуры», - поправил возлюбленную Москвин.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что приютила жениха дочери в своем особняке. Звезда шансона заявила, что не видит проблем в том, что молодая пара живет вместе с ней. По ее словам, в четырехэтажном доме с 16 комнатами достаточно пространства для всех, поэтому никто никому не мешает.

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