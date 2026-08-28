«Произошел конфликт»: подробности о стрельбе у ресторана в Подмосковье

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 181 0

В результате произошедшего ранены двое.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Перед стрельбой у подмосковного ресторана в Жуковке произошел конфликт

Перед стрельбой у подмосковного ресторана в Жуковке произошел конфликт. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказали работники заведения.

Кадры с места происшествия показал корреспондент «Известий» Антон Шлячков — на них видна парковка, где были ранены двое посетителей.

«Незадолго до стрельбы произошел конфликт. Дальше неизвестные открыли пальбу по посетителям», — рассказал журналист.

Как ранее писал 5-tv.ru, стрельба на парковке у ресторана в люксовом поселке Жуковка произошла вечером 27 августа. Агрессоры расстреляли двух человек и скрылись. По словам источника 5-tv.ru, ранены двое 28-летних мужчин — пули попали в шею одного и задели темя головы другого.

Кроме того, ранее 5-tv.ru писал о других случаях стрельбы в Московской области. Так, ранее в поселке Новоивановское мужчина обстрелял шестилетнего мальчика из пневматики, ребенок пострадал. Еще раньше 23 июля пьяный мужчина выстрелил в подростка из ружья в подмосковной Электростали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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