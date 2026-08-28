Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА в Ярославской области

Боевики киевского режима с помощью БПЛА атаковали Ярославскую область. В результате погиб один человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Также по информации чиновника, обломки сбитого дрона упали на межмуниципальный автобус. В тот момент в нем находились люди. Ранения разной степени тяжести получили десять пассажиров.

Кроме того, в результате вражеской атаки травмы получили еще 17 мирных граждан. Всем пострадавшим, как уточнил Михаил Евраев, оказывают необходимую медпомощь.

«Выражаю соболезнования родным погибшего. Вся необходимая поддержка и помощь им будет оказана», — написал губернатор.

Также в результате атаки украинских боевиков пострадала инфраструктура города. Обломки БПЛА упали на частные дома, предприятия и магазины. На некоторых объектах произошло возгорание. Пожарные борются с огнем. На всех местах падения обломов работают сотрудники экстренных служб. Они устраняют последствия атаки дронов.

Михаил Евраев добавил, что в общей сложности дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку 67 БПЛА.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь ПВО РФ уничтожило 512 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Кроме Ярославля, атаке подверглись, Орловская, Тамбовская, Тульская, Липецкая и другие области. Украинские беспилотники также были сбиты на подлете к Москва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.