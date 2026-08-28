«Локомотив» и московское «Динамо» сыграют в центральном матче 6-го тура РПЛ

Шестой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27 обещает стать одним из самых интересных на старте чемпионата. В программе сразу несколько принципиальных встреч: лидер турнира «Краснодар» проведет южное дерби с «Ростовом», «Локомотив» и «Динамо» сойдутся в столичном противостоянии, «Зенит» отходит от двух подряд поражений, «Спартак» окрылен успехом победы на петербуржцами, а в Казани «Рубин» попробует остановить главную сенсацию начала сезона — махачкалинское «Динамо».

Особое внимание приковано к матчу на «РЖД Арене». «Локомотив» переживает непростой период и пытается найти свою игру после серьезных кадровых изменений, а московское «Динамо» продолжает перестройку под руководством вернувшегося Сандро Шварца.

«Локомотив» — «Динамо»: дерби забуксовавших на старте

Центральный матч шестого тура пройдет в Москве. На «РЖД Арене» встретятся два клуба, которые перед началом сезона рассчитывали бороться за высокие позиции, но пока столкнулись с проблемами.

«Локомотив» после пяти туров находится в нижней части таблицы и имеет всего три очка. Команда Михаила Галактионова пока не смогла одержать победу в чемпионате, а ситуация осложняется серьезными потерями в составе.

Летом железнодорожники лишились нескольких важных игроков. Из команды ушел один из главных молодых талантов РПЛ Алексей Батраков, ранее определявший многие атакующие действия клуба. Теперь тренерскому штабу приходится заново выстраивать игру и искать новые сочетания.

Проблемы «Локомотива» заметны не только в результатах, но и в качестве футбола: команда пока не показывает уровень бронзового призера прошлого сезона.

Московское «Динамо» также находится в процессе перестройки. После возвращения Сандро Шварца команда постепенно адаптируется к требованиям нового главного тренера.

«Бело-голубые» набрали семь очков и занимают седьмое место. После не самого уверенного старта команда смогла улучшить результаты, а важным событием стало возвращение результативности Константина Тюкавина, который прервал безголевую серию.

Для обоих клубов матч станет проверкой амбиций. «Локомотиву» необходимо срочно исправлять положение, а «Динамо» — подтверждать, что команда движется в правильном направлении.

«Краснодар» — «Ростов»: южное дерби

«Краснодар» подходит к шестому туру в статусе главного фаворита чемпионата. Команда Мурада Мусаева выиграла все пять стартовых матчей и остается единственным клубом РПЛ со стопроцентным результатом — 15 очков из 15 возможных.

При этом «быкам» приходится справляться с кадровыми проблемами. Нападающий Джон Кордоба постепенно набирает форму после травмы, а полузащитник Никита Кривцов выбыл на длительный срок из-за повреждения. Именно Кривцов стал одним из главных открытий команды на старте сезона после ухода Эдуарда Сперцяна.

Несмотря на потери, «Краснодар» продолжает стабильно набирать очки и демонстрирует глубину состава. Команда уже доказала, что способна побеждать даже без нескольких лидеров.

«Ростов» пока занимает 11-е место в таблице с пятью очками. Команда Джонатана Альбы начала сезон неровно и остается одной из самых обсуждаемых в чемпионате.

Главная проблема ростовчан — оборона. В пяти матчах клуб пропустил девять голов, а в предыдущем туре уступил «Ахмату» со счетом 1:4. При этом южное дерби традиционно отличается высокой принципиальностью: команды часто проводят эмоциональные матчи, где статистика и положение в таблице отходят на второй план.

«Спартак» — «Оренбург»: смогут ли «красно-белые» развить успех

После победы над «Зенитом» «Спартак» получил мощный эмоциональный импульс. «Красно-белые» сократили отставание от лидера и подтвердили претензии на борьбу за высокие места.

Теперь команде предстоит не менее важная задача — подтвердить статус фаворита в матче с «Оренбургом».

Такие встречи часто становятся проверкой на зрелость: после победы над прямым конкурентом важно сохранить концентрацию и снова взять три очка.

«Факел» — «Зенит»: чемпиону нужна реакция после неудачи

После поражения от «Спартака» петербургский клуб отправится в Воронеж, где встретится с «Факелом».

Для «Зенита» это не просто матч за три очка — команде важно вернуть уверенность после неудачного отрезка. Чемпион начал сезон мощно, но потеря очков в играх с «Родиной» и «Спартаком» заставила команду уступить лидерство.

«Факел» традиционно считается неудобным соперником благодаря самоотдаче и плотной игре. Воронежцы будут рассчитывать воспользоваться возможным давлением на фаворита.

«Акрон» — ЦСКА: армейцам важно не терять темп

ЦСКА отправится в Тольятти, где встретится с «Акроном». Для армейцев этот матч станет возможностью закрепиться в группе лидеров и продолжить набор очков после непростого старта сезона.

«Акрон» уже успел показать, что способен доставлять проблемы более статусным соперникам. Команда не боится играть первым номером и старается использовать быстрые атаки.

Для ЦСКА ключевой задачей станет контроль игры и надежность в обороне. Потеря очков в таком матче может осложнить борьбу за верхние позиции.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: кто окажется крепче

В Грозном встретятся две команды, которые делают ставку на организованный футбол.

«Ахмат» хорошо использует фактор домашнего поля и старается навязывать соперникам высокий темп. «Крылья Советов» в свою очередь известны умением терпеливо ждать свои моменты и эффективно действовать в быстрых атаках.

Обе команды нуждаются в стабильности, поэтому цена ошибки в этом матче будет особенно высокой.

«Родина» — «Балтика», «Рубин» — «Динамо» (Махачкала): проверка сенсаций сезона

«Родина» после сенсационной победы над «Зенитом» получила дополнительное внимание. Теперь московской команде предстоит доказать, что успех в Санкт-Петербурге был не случайностью.

Соперником станет «Балтика» — один из самых организованных коллективов чемпионата. Калининградцы уже не раз показывали, что способны бороться с более сильными командами за счет дисциплины и характера.

Матч станет важной проверкой для обеих команд.

Завершит тур встреча в Казани, где «Рубин» примет махачкалинское «Динамо».

Команда Вадима Евсеева стала одним из главных открытий старта сезона и неожиданно оказалась среди лидеров чемпионата. Махачкалинцы показывают организованный футбол и регулярно отбирают очки у более статусных соперников.

«Рубин» пока ищет свою игру после кадровых изменений и ухода лидеров атаки. Для казанцев домашний матч станет возможностью подтвердить амбиции и остановить одного из главных героев начала сезона.

Расписание матчей шестого тура РПЛ-2026/27:

28 августа, пятница:

18:00 — «Акрон» (Тольятти) — ЦСКА;

29 августа, суббота:

15:00 — «Факел» (Воронеж) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

17:30 — «Краснодар» — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

20:00 — «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва);

20:00 — «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара);

30 августа, воскресенье:

15:00 — «Родина» (Москва) — «Балтика» (Калининград);

17:30 — «Спартак» (Москва) — «Оренбург»;

20:00 — «Рубин» (Казань) — «Динамо» (Махачкала).

premierliga.ru

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.