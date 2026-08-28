Против избранника Дибровой Товстика подали иск на 53 миллиона рублей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Срочная новость 157 0

У бизнесмена спор с индивидуальным предпринимателем.

Суд против избранника Полины Дибровой Романа Товстика

Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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У компании нового избранника Полины Дибровой Романа Товстика крупный судебный спор. ООО «НЛ Континент» получило иск от индивидуального предпринимателя Екатерины Шмаковой на 53 миллиона 42 тысячи 340 рублей 4 копейки. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ранее Диброва высказалась о хейте из-за романа с Товстиком. По ее словам, отношения с предпринимателем лишь крепчают на фоне общественного осуждения. Модель также подчеркнула, что негатив в медиа против нее финансируется экс-супругой бизнесмена Еленой Товстик.

Кроме того, Диброва ранее также заявила, что намерена через суд бороться за защиту своего доброго имени от постоянных публичных нападок со стороны экс-супруги своего избранника. По словам модели, до «точки кипения» ее довел пост противницы, приуроченный ко дню рождения Дибровой – она публично оскорбила Полину, использовав метафору о «поцелуе Иуды».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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