«Исторический событие»: Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 64 0

Сергей Безруков отметил, что культурное учреждение «вернулось в родную гавань».

Что Безруков сказал об объединении Губернского театр и МХАТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сергей Безруков: Московский губернский театр интегрируют в МХАТ имени Горького

До конца 2026 года Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького. Об этом в интервью ТАСС сообщил народный артист РФ, худрук Губернского театра Сергей Безруков.

В беседе с журналистом издания он подчеркнул, что интеграция Губернского театра в МХАТ Горького — историческое событие.

«Здание в Кузьминках становится Губернской сценой МХАТ Горького», — сказал Сергей Безруков.

Актер отметил, что Губернский театр вернулся в родную гавань. Сергей Безруков пояснил, что много лет назад артист МХАТа имени Горького Сергей Сверчков на базе Дома работников просвещения организовал любительскую театральную бригаду. Чуть позже появился Михайловский театр, затем Драматический театр имени Островского, а после — Губернский театр.

Ранее заслуженная артистка России Галина Бокашевская в разговоре с 5-tv.ru рассказала о том, что в состав труппы после объединения МХАТ имени Горького с Московским губернским театром не войдут 11 актеров. Такое решение принял худсовет под руководством Безрукова. Артистка также добавила, что ее профессия всегда была связана с высокой конкуренцией.

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