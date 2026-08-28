Алексея Арестовича* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Его признали виновным по делу о призывах к терроризму и фейках о российской армии.
Фото: www.globallookpress.com/Evgen Kotenko
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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Заседание было в закрытом режиме. Экс-помощника главы киевского режима Владимира Зеленского признали виновным по делу о призывах к терроризму и фейках о российской армии. Приговор вступит в силу с момента фактического задержания Алексея Арестовича или его передачи правоохранителям РФ.
Согласно решению суда, первые три года наказания бывший советник президента Украины проведет в тюрьме. Затем его отправят отбывать оставшийся срок, восемь лет, в колонию общего режима. Также осужденному на протяжении четырех лет запрещено администрировать сайты в РФ.
Алексея Арестовича заочно арестовали в Москве 6 февраля 2024 года. Тогда ему выдвинули обвинения в призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также о распространении фейков о ВС РФ.
До этого певица Елизавета Гырдымова*, известная как Монеточка*, была приговорена к одному году исправительной колонии за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
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* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** — включена в реестр иностранных агентов РФ.
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