Черви в половом органе: комар-переносчик паразитов укусил подростка в яичко

Комар-переносчик паразитов укусил подростка в половой орган и занес туда червей

В Московской области врачи обнаружили у подростка редкое паразитарное заболевание, которое возникло после укуса комара. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля обратился юноша с жалобами на болезненное образование в области правого яичка, которое сохранялось около двух лет. Во время ультразвукового исследования специалисты заметили движение внутри образования и предположили, что оно может иметь паразитарное происхождение.

После дополнительного обследования и беседы с родителями врачи установили, что причиной мог стать укус комара — переносчика дирофилярий. Эти паразитические черви обычно поражают собак, однако через зараженное насекомое могут попадать и в организм человека.

«Человек для дирофилярии — тупиковый хозяин: червь не размножается, но образует капсулу-узел. Мы провели пациенту малоинвазивную операцию, в ходе которой аккуратно удалили эту капсулу, не повредив сам орган. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказал заведующий отделением детской урологии и андрологии Федор Напольников.

Результаты гистологического исследования подтвердили паразитарную природу образования. По словам специалиста, в мировой медицинской литературе за последние 20 лет описано всего три похожих случая у детей с такой локализацией. Сейчас состояние подростка оценивается как хорошее. После выписки из стационара он находится под наблюдением врачей.

Медики напоминают, что при появлении на теле длительно сохраняющихся воспалений, узлов или других необычных образований необходимо обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

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