Глава Союза ветеранов Афганистана и СВО пропал во время заплыва на Таймыре

Председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Валерий Вощевоз исчез во время патриотического заплыва в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вощевоз участвовал в эстафетном заплыве по маршруту от Катырыка до Хатанги. Из-за сложных погодных условий один из этапов соревнований был приостановлен. Однако позже стало известно, что мужчина продолжил движение по маршруту без согласования с организаторами.

Во время заплыва Вощевоза никто не сопровождал. Сейчас его местонахождение неизвестно, поисками занимаются организаторы мероприятия.

Дочь пропавшего Ирина рассказала 5-tv.ru, что ее отец является профессиональным пловцом и регулярно принимает участие в подобных спортивно-патриотических акциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток погиб во время тренировки по гребле на реке Кубань в Краснодарском крае. По данным прокуратуры региона, 14-летний мальчик утонул во время занятия. По факту гибели несовершеннолетнего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Фигурантом дела стал 52-летний мужчина. По версии следствия, он допустил подростка к тренировке, хотя тот официально не был зачислен в учреждение дополнительного образования.

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