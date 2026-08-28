Уникальные документы конца XVIII века найдены в усадьбе Останкино

Во дворце-театре усадьбы Останкино, в интерьерах картинной галереи, нашли ценные рукописные документы, датированные 1793–1798 годами. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«В то время все работы возглавлял главный архитектор — крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец — художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Среди обнаруженных бумаг — деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В ней упоминаются многие создатели одного из самых красивых дворцов Москвы: каменщики, штукатуры, столяры и оконнишники», — написал мэр Москвы.

Находки переданы специалисту по реставрации графики. Он бережно приведет их в порядок и подготовит для экспозиции.

Это не единственный сюрприз, который преподнесла реставраторам усадьба Останкино. Ранее в Египетском павильоне был обнаружен театральный шлем конца XVIII века.

Реставрация усадьбы Останкино — жемчужины русской архитектуры XVIII века — один из самых масштабных проектов столицы. Восстановление восточной части дворца — Египетского павильона — уже завершено. В ближайшее время должны закончить реставрацию Итальянского павильона в западной части здания.

После окончания работ дворец-театр снова откроется для посещения. Сохранение памятника архитектуры соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

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