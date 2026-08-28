Электропоезд в Адлере чуть не задавил ребенка

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 55 0

Полураздетый мальчик находился на путях.

Поезд в Адлере чуть не задавил ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Электропоезд «Ласточка» в районе Адлера задел ребенка. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Поезд вскользь задел ребенка, двигаясь на скорости пять километров в час», — уточнил инсайдер.

Он также добавил, что мальчик находился на железнодорожных путях и был полураздет.

По информации местного интернет-портала «ВК Пресс», машинист вовремя заметил человека на рельсах и смог остановить состав. После того как поезд прекратил движение, сотрудник транспортной безопасности выбежал на пути, поднял ребенка на руки и отнес в безопасное место. Позднее мальчик был передан медикам для осмотра. По предварительным данным, серьезных травм удалось избежать.

На место инцидента были вызваны сотрудники транспортной полиции. По факту случившегося проводится проверка. Личность ребенка и его родителей устанавливаются. Также выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе и то, как полураздетый несовершеннолетний оказался на железной дороге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросток попал под поезд на станции «Мещерская» МЦД-4 (Московского центрального диаметра). Он выжил, но получил открытую черепно-мозговую травму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
На качелях Венеры: любовный гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

23:58
Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Москве — погиб пешеход
23:52
Врачи назвали страшный диагноз: у жительницы Подмосковья родинка резко изменилась после поездки на море
23:35
Никаких лишних трат: за что не должны платить жильцы перед отопительным сезоном
23:34
«Никогда не выступал перед 70 тысячами человек»: Гуф о мандраже перед большим концертом
23:28
«Копил на компьютер»: мать убитого в Подмосковье школьника рассказала о его увлечениях и характере
23:12
Звезда «Ранеток» Анна Руднева родила третьего ребенка

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«Мягко идет»: Путин сел за руль нового автомобиля Volga К50
Шестой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» против «Динамо» — кто первым выйдет из кризиса
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео