Партию «Яблоко» сняли с выборов в Заксобрание Свердловской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Иск против нее подала фракция ЛДПР.

Партию Яблоко сняли с выборов в заксобрание региона РФ

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

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Суд снял «Яблоко» с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы областных судов.

Иск против партии подала фракция ЛДПР.

«Свердловский областной суд рассмотрел административное дело по административному иску регионального отделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого партией „Яблоко“ по единому избирательному округу», — написали в публикации.

Как отметил истец, «Яблоко» следовало снять с выборов согласно ранее вступившему в законную силу решению Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 2026 года. Тогда были выявлены грубые нарушения партией российских законов в области избирательных процедур.

Так, в ЛДПР отметили, что «Яблоко» злонамеренно пользовалось свободой средств массовой информации, а также присвоило чужую интеллектуальную собственность в рамках предвыборной кампании. Кроме того, предвыборный бюджет партии превышал допустимый предел.

«Свердловский областной суд изучил материал дела, заслушал доводы сторон и пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска», — заключили в заявлении.

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