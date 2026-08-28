Что приготовить из зеленых помидоров: ТОП-5 рецептов заготовок на зиму

Осень — время, когда на грядках остаются зеленые, не успевшие покраснеть плоды. Многие хозяйки не знают, что с ними делать, и просто выбрасывают. А зря.

Зеленые помидоры — это не «недозревший брак», а самостоятельный ингредиент с плотной текстурой, приятной кислинкой и огромным потенциалом для заготовок.

Из зеленых помидоров получаются одни из самых интересных и пикантных закусок на зиму. Они хрустящие, упругие, отлично держат форму и впитывают ароматы маринада и специй.

В эксклюзивном материале 5-tv.ru — несколько проверенных рецептов от шеф-повара Зинаиды Тарантиновой.

Немного о главном ингредиенте

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить зеленые помидоры в банке. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Для заготовок выбирайте крепкие, мясистые зеленые помидоры без повреждений и темных пятен. Они должны быть плотными на ощупь — такие плоды не развалятся при термической обработке и сохранят аппетитный хруст.

Перед приготовлением помидоры тщательно моют, удаляют плодоножки. В зависимости от рецепта их оставляют целыми, нарезают двухсантиметровыми дольками или делают глубокие надрезы для фарширования.

Рецепты заготовок на зиму в банке: Маринованные зеленые помидоры дольками

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить зеленые помидоры в банке. Фото: 5-tv.ru

Один из самых быстрых и удобных способов. Нарезанные дольки лучше пропитываются маринадом, их легко укладывать в банки, а зимой не нужно тратить время на нарезку — можно сразу подавать к столу.

Ингредиенты (на литровую банку):

Зеленые помидоры — сколько войдет;

Чеснок — три-четыре зубчика;

Укропа — два зонтика;

Хрен — один лист;

Лист смородины — два листа;

Перец черный горошком — пять-шесть горошин.

Для маринада: литр воды, две столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, 50 миллилитров уксуса 9%

Приготовление:

Помидоры вымойте, удалите плодоножки и нарежьте дольками толщиной два сантиметра. Крупные экземпляры можно разрезать на четыре-шесть частей.

На дно стерилизованной банки положите специи: зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока, перец горошком, лист хрена и смородины. Плотно заполните банку нарезанными дольками помидоров, стараясь укладывать их аккуратно, но без больших пустот.

Приготовьте маринад: вскипятите литр воды с солью и сахаром, размешайте до полного растворения, снимите с огня и только потом влейте уксус. Залейте помидоры горячим маринадом — он должен полностью покрывать дольки. Накройте банку прокипяченной крышкой и стерилизуйте в кипящей воде 10–12 минут.

После стерилизации герметично закатайте, переверните банку донышком вверх и укутайте одеялом до полного остывания.

Рецепты заготовок на зиму в банке: Фаршированные зеленые помидоры с морковью и чесноком

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить зеленые помидоры в банке. Фото: 5-tv.ru

Эффектная закуска, которая выглядит как маленькие кулинарные шедевры. Красиво оформленные и с оригинальной начинкой, такие помидоры станут настоящим украшением зимнего стола.

Ингредиенты (на три литровые банки):

Зеленые помидоры — полтора килограмма;

Морковь — две штуки;

Чеснок — 60 граммов;

Острый перец — одна штука;

Черный перец горошком — 12 горошин;

Укроп — три зонтика;

Для маринада: полтора литра воды, 60 граммов соли, 150 граммов сахара, 120 миллилитров уксуса 9%.

Приготовление:

Отберите крепкие помидоры, тщательно вымойте. Аккуратно срежьте верхнюю часть так, чтобы не повредить мякоть. Сделайте надрезы вдоль, оставляя полтора сантиметра до края — должен получиться своеобразный «цветочек».

Морковь почистите и нарежьте тонкими кружочками. Чеснок нарежьте слайсами. В каждую помидорную «чашечку» вставьте по пластинке моркови и чеснока.

На дно стерилизованных банок положите зонтик укропа, несколько колечек острого перца и черный перец горошком. Плотно уложите фаршированные помидоры.

Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром, постоянно помешивая. Затем добавьте уксус и выключите огонь. Залейте банки горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 15 минут. Закатайте, переверните и оставьте остывать.

Хранить такие закрутки лучше в темном месте при комнатной температуре.

Рецепты заготовок на зиму в банке: Зеленые помидоры по-грузински (с чесноком и острым перцем)

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить зеленые помидоры в банке. Фото: 5-tv.ru

Для любителей остренького — пряная закуска с чесноком, перцем и ароматной зеленью.

Ингредиенты:

Зеленые помидоры — полтора килограмма;

Чеснок — одна головка;

Острый перец — один-два стручка;

Соль — по вкусу;

Зелень (кинза, петрушка, сельдерей) — по желанию.

Приготовление:

Помидоры нарежьте крупными дольками или оставьте целыми, сделав глубокие надрезы. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный острый перец.

Приготовьте маринад из воды, сахара, соли и уксуса. Вскипятите, залейте помидоры и стерилизуйте 30 минут. Для более глубокого аромата в банку можно добавить веточку сельдерея.

Этот вариант — настоящая находка для любителей пикантных закусок. Помидоры получаются насыщенными, с ярким чесночно-перечным вкусом.

Рецепты заготовок на зиму в банке: Зеленые помидоры с кабачками

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить зеленые помидоры в банке. Фото: 5-tv.ru

Необычное овощное ассорти, в котором плотные зеленые помидоры и нежные кабачки прекрасно дополняют друг друга.

Ингредиенты:

Зеленые помидоры — 300 граммов;

Кабачки — 200 граммов;

Чеснок — два-три зубчика;

Укроп — 20 граммов;

Перец красный острый — по вкусу;

Соль — столовая ложка.

Приготовление:

Помидоры и кабачки нарежьте дольками или кружочками. Чеснок измельчите, укроп нарубите. Смешайте все овощи, добавьте соль, дайте постоять 15–20 минут. Уложите в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом (вода + сахар + уксус) и стерилизуйте 10–15 минут.

Такая заготовка хороша как самостоятельная закуска и как дополнение к мясным блюдам.

Рецепты заготовок на зиму в банке: Быстрый салат из зеленых помидоров (без стерилизации)

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить зеленые помидоры в банке. Фото: 5-tv.ru

Экспресс-вариант для тех, кто не хочет возиться со стерилизацией. Помидоры маринуются в собственном соку с маслом и специями, а затем раскладываются по банкам.

Ингредиенты:

Зеленые помидоры — килограмм;

Чеснок — четыре-пять зубчиков;

Петрушка — один пучок;

Перец сладкий красный — одна штука;

Перец острый — по желанию;

Соль — две столовых ложки;

Сахар — четыре столовых ложки;

Уксус 9% — 150 миллилитров;

Растительное масло — 100 миллилитров.

Приготовление:

Помидоры вымойте, нарежьте половинками или четвертинками. Петрушку мелко нарубите. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок выдавите через пресс. Острый перец нарежьте тонкими полосками.

Все ингредиенты хорошо перемешайте, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло. Оставьте мариноваться на два-три часа — помидоры должны выделить сок. Периодически перемешивайте.

Когда помидоры пропитаются, распределите их по стерилизованным банкам вместе с образовавшимся соком. Банки стерилизуйте: на 0,5 литра — 15 минут, на литр — 20 минут. Закатайте, переверните и проверьте герметичность.

Храните в прохладном месте.

Секреты удачных заготовок от шеф-повара

Рецепты заготовок на зиму: как приготовить зеленые помидоры в банке. Фото: www.globallookpress.com/Sidhik Keerantakath/ Eyepix Grou

Для заготовок берите только плотные, мясистые плоды без повреждений. Мягкие или с темными пятнами не подойдут — они развалятся. Помидоры нужно тщательно мыть и удалять плодоножки. Если используете целые плоды, их можно наколоть зубочисткой в нескольких местах — так они лучше пропитаются маринадом.

Для фаршированных помидоров начинку лучше нарезать не слишком мелко — так она останется хрустящей и будет чувствоваться в каждом кусочке.

Стерилизация — обязательный этап для большинства заготовок из зеленых помидоров. Время стерилизации зависит от объема банки: 0,5 литра — 10–15 минут, литр — 15–20 минут. Готовые закрутки хранятся в темном прохладном месте до года. После вскрытия банку нужно держать в холодильнике и использовать в течение нескольких дней.