Лукашенко заявил об «общей проблеме» Белоруссии и России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 58 0

О конкретных деталях лидер республики говорить не стал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Москва и Минск вместе будут решать «общую проблему» на юге республики и западе России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема есть, но мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось», — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко не уточнил, что именно он имеет в виду. 

Лукашенко отметил, что Москва и Минск понимают происходящие вокруг двух стран процессы и знают о «хотелках» тех, кто не хочет решать проблемы на границе. По его словам, Белоруссия и Россия намерены действовать совместно.

Белорусский лидер сейчас находится в Москве с рабочим визитом. На 29 августа запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, а также актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

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