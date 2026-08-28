Луковый джем в банке: рецепт идеальной добавки к мясу и сырам

Эта закуска готовится быстро и просто — идеальная заготовка на зиму.
Фото: 5-tv.ru
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Казалось бы, лук и джем — понятия несовместимые. Для большинства из нас лук — это неизменный спутник супов, жаркого и салатов, но уж точно не десертов. Однако луковый джем — классика европейской кухни, которая постепенно завоевывает сердца и российских хозяек. Во Франции и Италии его подают к изысканным сырам и паштетам, в Англии — к ростбифу, а в Испании он считается идеальным дополнением к тапас.
Сладкий, пикантный, с богатой карамельной текстурой — луковый джем удивляет сочетанием мягкой сладости, легкой кислинки и пряного послевкусия. По словам шеф-повара Евгения Мещерякова, луковый джем — одна из трех самых необычных, но при этом совершенно незаслуженно забытых заготовок на зиму.
Несколькими проверенными рецептами лукового джема эксклюзивно с 5-tv.ru поделилась Зинаида Тарантинова.
Немного о главном ингредиенте
Лучший выбор — красный лук: он слаще и дает красивый рубиновый цвет. Но и обычный репчатый подойдет. Нарезать нужно максимально тонко — полукольцами или соломкой (толщина до полутора миллиметров).
Ключевой этап — карамелизация: лук томится на медленном огне до полной мягкости и прозрачности, без подгорания. Это занимает от 40 минут до двух часов в зависимости от рецепта.
Рецепт лукового джема № 1: Классика с красным вином
Базовый вариант, с которого стоит начать.
Ингредиенты:
- Лук красный — один килограмм;
- Оливковое масло — 50 граммов;
- Красное сухое вино — 100 граммов;
- Сахар — 75 граммов;
- Мед — 50 граммов;
- Винный уксус — четыре столовых ложки;
- Соль, перец, кориандр, тимьян — по вкусу;
- Половина перчика чили — опционально.
Приготовление:
Лук нарежьте мелким кубиком. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло с пряностями, обжаривайте лук 10 минут, не давая пригореть. Убавьте огонь, накройте крышкой и томите еще 15 минут. Добавьте сахар, мед, вино, уксус, соль и чили. Уваривайте на медленном огне до консистенции густого джема, постоянно помешивая. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Выход — около 600 граммов.
Рецепт лукового джема № 2: С апельсиновым соком и тимьяном
Этот вариант шеф-повар рекомендует как один из самых ярких.
Ингредиенты:
- Лук — полтора килограмма;
- Растительное масло — для обжарки;
- Сахар — 140 граммов;
- Красный винный уксус — 60 граммов;
- Тимьян — четыре грамма (ветки удалить);
- Вода — 120 граммов;
- Апельсиновый сок — 200 граммов;
- Мед — 40 граммов;
- Соль — четыре грамма.
Приготовление:
Лук нарежьте тонкой соломкой, обжарьте на масле до эластичности, без румяной корочки. Добавьте сахар, уксус, тимьян, воду и томите под крышкой на минимальном огне до выпаривания жидкости. Постоянно помешивайте.
Влейте апельсиновый сок и томите до полного выпаривания. В конце добавьте мед и соль, доведите до кипения. Разлейте по банкам. Через день-два джем готов к употреблению.
Рецепт лукового джема № 3: С вишневым вином и розмарином
Авторский вариант для любителей ягодных нот.
Ингредиенты:
- Лук красный — 500 граммов;
- Чеснок — два зубчика;
- Вишневое вино — 100 миллилитров;
- Бальзамический уксус — столовая ложка;
- Оливковое масло — 50 миллилитров;
- Розмарин — одна веточка;
- Паприка — чайная ложка;
- Прованские травы — половина чайной ложки;
- Сахар — четыре столовых ложки;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Лук нарежьте полукольцами. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте его 10–15 минут до прозрачности, не зажаривая. Влейте вино, уксус, добавьте сахар и специи. Чеснок можно положить целиком, раздавив ножом. Убавьте огонь и томите под крышкой 1,5–2 часа — лук должен превратиться в массу, которую легко размазывать. Если жидкости много, откройте крышку и выпарите. Разложите по банкам.
Рецепт лукового джема № 4: Яблочно-луковый конфитюр с имбирем
Для любителей фруктово-овощных миксов.
Ингредиенты:
- Яблоки твердые — 1 килограмм;
- Лук красный — 500 граммов;
- Имбирь свежий — 30 граммов;
- Чеснок — четыре зубчика;
- Сахар тростниковый — 200 граммов;
- Яблочный уксус (6%) — 250 миллилитров;
- Изюм темный — 100 граммов;
- Горчица зерновая — две столовые ложки;
- Соль — чайная ложка;
- Бадьян — две звездочки;
- Душистый перец — пять горошин;
- Паприка копченая — чайная ложка.
Приготовление:
Лук нашинкуйте полукольцами и пассеруйте в масле до карамелизации. Добавьте кубики яблок без кожуры, натертый имбирь, измельченный чеснок, промытый изюм. Всыпьте сахар, уксус, горчицу, соль и пряности.
Томите под крышкой на медленном огне 45–60 минут до густоты. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте. Для надежности можно простерилизовать банки на 0,5 литра в течение 15 минут.
Секреты успешного приготовления лукового джема на зиму в банке
- Лук — красный для сладости, репчатый для насыщенности. Нарезка — тонкая и одинаковая.
- Карамелизация — не форсируйте огонь. Лук должен томиться, а не жариться. Если он начинает темнеть слишком быстро — убавьте жар.
- Жидкость — все вина, соки и уксусы нужно уваривать до полного испарения, иначе джем будет жидким. Готовый продукт должен держать форму на ложке.
- Пряности — не бойтесь экспериментировать, но кладите их умеренно, чтобы они оттеняли лук, а не перебивали.
- Хранение — закатанные банки хранятся в кладовой до года. После вскрытия — в холодильнике.
С чем подавать луковый джем?
Это, пожалуй, самый частый вопрос. Ответ прост: практически со всем.
- Сыры. Луковый джем — идеальный компаньон для сырной тарелки. Особенно хорошо он сочетается
- С мягкими сырами — бри, камамбер, козий сыр. Его подают к сырам в качестве изысканного дополнения.
- Мясо. Джем прекрасно дополняет мясо на гриле — стейки, курицу, свинину. Он также хорош с запеченным мясом и паштетами.
- Хлеб и тосты. Даже обычный кусок хлеба с луковым джемом превращается в оригинальную закуску.
- Бургеры и сэндвичи. Джем придает пикантность привычным блюдам.
- Рыба и паштеты. Он отлично сочетается с запеченной рыбой и нежными печеночными паштетами.
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