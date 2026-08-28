Не перегрузить перед 1 сентября: как провести последние выходные августа с ребенком
Чем заняться в последний уикэнд августа.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Подготовка к школе не должна превращать последние выходные в стресс
Последние выходные перед школой — время, когда ребенку важно не только подготовиться к 1 сентября, но и спокойно завершить каникулы. После летнего отдыха не стоит перегружать будущего школьника занятиями, покупками и дополнительными делами.
Главная задача родителей — помочь ребенку восстановить режим, сохранить хорошее настроение и подготовиться к началу учебного года без лишнего стресса.
Как провести последние выходные перед школой, чем заняться с ребенком и что сделать перед 1 сентября, читайте в материале 5-tv.ru.
Не перегружайте ребенка подготовкой
Перед школой родители часто стараются успеть все: купить недостающие вещи, повторить материал, составить расписание и записать ребенка на занятия.
Однако слишком насыщенные выходные могут привести к усталости еще до начала учебы.
В последние дни каникул лучше оставить время для:
- спокойного отдыха;
- прогулок;
- общения с семьей;
- любимых занятий;
- восстановления режима сна.
Подготовка к школе должна помогать ребенку адаптироваться, а не превращаться в дополнительную нагрузку.
Верните школьный режим сна
После каникул многие дети ложатся поздно и просыпаются позже обычного. Последние выходные перед школой — подходящее время, чтобы постепенно вернуть привычный распорядок.
Можно:
- немного раньше вставать утром;
- сдвигать время сна;
- соблюдать привычный режим питания;
- планировать спокойный вечер.
Не стоит резко менять расписание за один день. Постепенная адаптация проходит легче и помогает ребенку быстрее привыкнуть к школьному графику.
Больше гуляйте и отдыхайте
Перед началом учебного года ребенку важно восстановить силы. Полезно провести время на свежем воздухе:
- погулять в парке;
- покататься на велосипеде;
- поиграть на улице;
- устроить семейную прогулку.
Физическая активность помогает снизить напряжение, улучшает настроение и способствует хорошему сну.
При этом не стоит планировать слишком насыщенную программу. Долгие поездки и поздние возвращения могут утомить ребенка перед школой.
Подготовьте школьные вещи вместе
Последние выходные — хорошее время для спокойной проверки всего необходимого к 1 сентября. Вместе с ребенком можно:
- собрать школьный ранец;
- проверить канцелярию;
- подготовить одежду;
- выбрать обувь;
- организовать место для занятий дома.
Важно привлекать ребенка к подготовке. Это помогает развивать самостоятельность и снижает тревогу перед школой.
Поговорите с ребенком о школе
Перед первым учебным днем полезно обсудить, что ждет ребенка в новом году. Можно спросить:
- чего он ждет от школы;
- что ему интересно узнать;
- есть ли у него переживания.
Не стоит превращать разговор в напоминание о правилах и обязанностях. Лучше поддержать ребенка и объяснить, что волноваться перед новым этапом нормально.
Не устраивайте интенсивные занятия
Последние выходные перед школой — не время для длительной подготовки и проверки знаний.
Не нужно заставлять ребенка часами заниматься чтением, письмом или решением заданий.
Гораздо полезнее:
- читать книги вместе;
- играть в развивающие игры;
- заниматься творчеством;
- обсуждать интересные темы.
Важно сохранить интерес к учебе и положительный настрой перед 1 сентября.
Ограничьте гаджеты вечером
После летних каникул детям бывает сложно отказаться от привычного времени с телефоном или планшетом.
Перед школой лучше постепенно уменьшать использование устройств перед сном.
Вечером можно выбрать более спокойные занятия:
- чтение;
- настольные игры;
- разговоры с семьей;
- подготовку вещей на следующий день.
Это поможет ребенку быстрее восстановить режим сна.
Как провести последний день перед школой
Накануне 1 сентября лучше выбрать спокойный формат отдыха. Стоит:
- заранее собрать ранец;
- подготовить одежду;
- проверить расписание;
- лечь спать вовремя.
Не нужно устраивать поздние прогулки или большие мероприятия. Хороший сон поможет ребенку легче начать первый школьный день.
Как провести последние выходные перед школой
Чтобы подготовить ребенка к школе без стресса, важно соблюдать баланс между отдыхом и подготовкой.
Перед 1 сентября лучше восстановить режим сна, погулять, проверить школьные принадлежности, поговорить о предстоящем учебном годе и провести время вместе.
Главное — не сделать последние выходные перед школой максимально насыщенными. Ребенку нужны силы, спокойствие и уверенность, чтобы начать новый учебный год с хорошим настроением.
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