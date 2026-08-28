Путин подчеркнул важность использования отечественных технологий по всей стране

Российские технологии должны использоваться по всей стране — к этому нужно стремиться. Такую мысль высказал президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

«Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», — отметил российский лидер.

По словам Путина, важно создавать такие условия, чтобы появился долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Для этого нужно выстраивать полноценную систему поддержки инноваций. Этому, как отметил глава государства, способствуют, в том числе и проекты Агентства стратегических инициатив. Они позволяют не только расти регионам, но и выстраивать партнерские отношения с зарубежными странами.

Путин также отметил важность новаторских идей молодого поколения для развития России. По его мнению, именно смелые проекты способны повлиять на развитие нашей страны. При этом президент РФ сказал, что при создании новых технологий нельзя не учитывать опыт бойцов специальной военной операции (СВО).

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