Путин подчеркнул важность использования отечественных технологий по всей стране

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 65 0

Президент выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин подчеркнул важность использования отечественных технологий по всей стране

Российские технологии должны использоваться по всей стране — к этому нужно стремиться. Такую мысль высказал президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

«Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», — отметил российский лидер.

По словам Путина, важно создавать такие условия, чтобы появился долгосрочный спрос на отечественную продукцию. Для этого нужно выстраивать полноценную систему поддержки инноваций. Этому, как отметил глава государства, способствуют, в том числе и проекты Агентства стратегических инициатив. Они позволяют не только расти регионам, но и выстраивать партнерские отношения с зарубежными странами.

Путин также отметил важность новаторских идей молодого поколения для развития России. По его мнению, именно смелые проекты способны повлиять на развитие нашей страны. При этом президент РФ сказал, что при создании новых технологий нельзя не учитывать опыт бойцов специальной военной операции (СВО).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
На качелях Венеры: любовный гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Последние новости

0:10
Куклачев объяснил, как можно объединить цирк и театр
23:58
Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Москве — погиб пешеход
23:52
Врачи назвали страшный диагноз: у жительницы Подмосковья родинка резко изменилась после поездки на море
23:35
Никаких лишних трат: за что не должны платить жильцы перед отопительным сезоном
23:34
«Никогда не выступал перед 70 тысячами человек»: Гуф о мандраже перед большим концертом
23:28
«Копил на компьютер»: мать убитого в Подмосковье школьника рассказала о его увлечениях и характере

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«Мягко идет»: Путин сел за руль нового автомобиля Volga К50
Шестой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» против «Динамо» — кто первым выйдет из кризиса
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео