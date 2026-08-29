Куклачев объяснил, как можно объединить цирк и театр

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Для этого требуется особое пространство, но есть нюанс.

Театр и цирк можно объединить или нет

Фото: © РИА Новости/Василий Батанов

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Объединение цирка и театра возможно лишь при одном условии — при создании соответствующего пространства. Однако подобных инженерных конструкций сегодня в мире нет нигде. Об этом Национальной службе новостей (НСН) сказал заслуженный артист России и первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев.

Такое заявление он сделала на фоне новости о том, что Союз театральных деятелей РФ, Союз деятелей циркового искусства РФ, а также Большой Московский государственный цирк подписали контракт о сотрудничестве. Куклачев подчеркнул, что важно понимать: это не объединение. По его словам, соединить театр и цирк — в целом нереально.

«Цирк на сцене теряет свою зрелищность, потому что цирк — это манеж», — отметил заслуженный артист РФ.

Однако благодаря совместным проектам каждое из искусств может подчеркнуть свою уникальность, добавил Дмитрий Куклачев.

Ранее народный артист России Сергей Безруков рассказал о том, что до конца 2026 года Губернский театр, которым он руководит на протяжении десяти лет, станет частью МХАТ имени Максима Горького. По его словам, это историческое событие. При этом Губернский театр, по сути, вернется в родную гавань.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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