Врачи назвали страшный диагноз: у жительницы Подмосковья родинка резко изменилась после поездки на море

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Женщина заметила опасные изменения на коже после отдыха, но обратилась за медицинской помощью только спустя несколько месяцев.

Родинка превратилась в рак после поездки на море — истории

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani

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После отдыха на море родинка у жительницы Подмосковья переродилась в меланому

Жительница Подмосковья столкнулась с серьезными последствиями изменений обычной родинки на правом плече. Об этом сообщает «Доктор Питер». По словам женщины, образование долгое время не вызывало у нее беспокойства, однако после поездки к морю оно начало увеличиваться, темнеть, а также появилось покалывание и ощущение движения в области родинки.

Сначала пациентка решила не обращаться к специалистам и около полугода наблюдала за изменениями самостоятельно. Ситуация изменилась после того, как родинка была повреждена бретелькой одежды: образование начало кровоточить и выделять жидкость. В кожно-венерологическом отделении Раменской больницы врачи заподозрили меланому — агрессивную форму рака кожи. Диагноз подтвердили результаты обследований.

Специалисты отметили, что меланома может развиваться из обычных на первый взгляд родинок. После обследования выяснилось, что заболевание у женщины находилось на второй стадии и еще не успело дать метастазы.

Врачи удалили опасную родинку с запасом тканей и назначили пациентке дальнейшее лечение. Сейчас женщина остается под наблюдением специалистов и регулярно проходит обследования.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, какая «отметина» на теле может сигнализировать о раке.

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