Хлебцы не помогут похудеть: врачи развеяли популярный миф

«Известия»: хлебцы не помогают худеть

Употребление хлебцев не гарантирует похудение. Об этом «Известиям» рассказали врач-эндокринолог, нутрициолог Елена Лиханова и гастроэнтеролог Максим Маскин.

Специалисты объяснили, что важную роль играет не само название продукта, а его состав и количество в рационе.

Врачи отметили, что некоторые виды хлебцев действительно могут быть полезнее обычной выпечки за счет содержания цельного зерна и пищевых волокон. Однако считать их низкокалорийной заменой привычному хлебу неправильно. В ста граммах продукта может содержаться около 300 килокалорий, поэтому чрезмерное употребление способно помешать снижению веса.

Специалисты рекомендуют внимательно изучать состав перед покупкой. Полезными считаются варианты без лишних добавок, с цельнозерновыми ингредиентами и высоким содержанием клетчатки. При этом даже качественные хлебцы не отменяют необходимости контролировать общий объем потребляемых калорий.

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