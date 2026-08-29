Хлебцы не помогут похудеть: врачи развеяли популярный миф

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 54 0

Диетологи объяснили, почему продукт, который многие считают обязательной частью рациона при снижении веса, не всегда способствует избавлению от лишних килограммов.

Помогают ли хлебцы худеть — мнение врачей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Известия»: хлебцы не помогают худеть

Употребление хлебцев не гарантирует похудение. Об этом «Известиям» рассказали врач-эндокринолог, нутрициолог Елена Лиханова и гастроэнтеролог Максим Маскин.

Специалисты объяснили, что важную роль играет не само название продукта, а его состав и количество в рационе.

Врачи отметили, что некоторые виды хлебцев действительно могут быть полезнее обычной выпечки за счет содержания цельного зерна и пищевых волокон. Однако считать их низкокалорийной заменой привычному хлебу неправильно. В ста граммах продукта может содержаться около 300 килокалорий, поэтому чрезмерное употребление способно помешать снижению веса.

Специалисты рекомендуют внимательно изучать состав перед покупкой. Полезными считаются варианты без лишних добавок, с цельнозерновыми ингредиентами и высоким содержанием клетчатки. При этом даже качественные хлебцы не отменяют необходимости контролировать общий объем потребляемых калорий.

Ранее ученый раскрыл секрет правильного завтрака для защиты от рака, об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знак...

Последние новости

10:30
Хочу жениться: почему люди снова стали обращаться к свахам
10:25
Количество погибших от наводнения в Непале выросло до 616 человек
10:00
«Мста-С» уничтожила полевой пункт управления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:41
За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ
9:23
Родителям первоклассников предложили давать выходной 1 сентября
9:05
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
В России изменят стандарты обучения в начальной школе
«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео