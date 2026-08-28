С космодрома Плесецк произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

Все учебные блоки приземлились в заданный район.

Минобороны провело успешный запуск межконтинентальной ракеты

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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С космодрома Плесецк проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты

На космодроме Плесецк произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что учебные блоки прибыли в заданный район полигона «Кура». Уточняется, что целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) с подготовкой и проведением пуска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевой расчет Космических войск ВКС России выполнил запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Старт состоялся 24 августа в 5:40 по московскому времени.

Ракета вывела в космос аппарат, предназначенный для нужд Минобороны. Военные подчеркнули, что запуск прошел успешно. 

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