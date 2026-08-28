Комика Александра Незлобина* внесли в реестр иноагентов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 56 0

Артист распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти.

Комика Александра Незлобина* внесли в реестр иноагентов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Комик Александр Незлобин* включен в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции России.

По данным ведомства, артист участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти.

В обновленный список иностранных агентов также вошли бывший депутат от партии «Яблоко» Константин Горожанко* и журналист Андрей Мочалов*. Помимо физических лиц, в список попали проект «Быть Или»* и информационный ресурс «Книгижарь»*. Владелец последнего, как уточнили в ведомстве, также находится за границей.

Также в реестр включили специалиста по иммиграции в США Марину Базылюк*. По данным Минюста, она распространяла недостоверные сведения и материалы иностранных агентов, а также оказывала содействие сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что Базылюк проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича** заочно приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Второй западный окружной военный суд. Арестовича признали виновным по делу о призывах к терроризму и распространении недостоверной информации о российской армии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.

** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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