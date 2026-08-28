Киев может спровоцировать международный скандал. Все из-за того, что торговое судно затонуло у берегов Румынии после удара беспилотника. Сухогруз под флагом Доминиканы находился в Черном море. На борту были 12 человек, один из них пострадал.

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что после атаки на судне начался пожар, но кто стоит за преступлением — умолчал. Корреспондент «Известий» Александр Терехин разбирался.

В истории трагедии румынского судна местные СМИ отмечают многое: и геройскую операцию в условиях шторма, и спасение всех 12 членов экипажа. И только главное замалчивают: почему вообще судно, находясь в водах Румынии, неожиданно подверглось удару.

«Судно было поражено, и, похоже, оно затонуло, но на данный момент мы не знаем, кем и каким образом», — сказал президент Румынии.

А ведь Бухарест только-только оправился от другого, найденного у берегов Черного моря, «сюрприза». О том, что регулярно всплывает в румынских водах, власти умалчивают. А случаев только за две недели — не один и не два. В соседней Болгарии тоже как воды в рот набрали. Там дроны, которые никто кроме ВСУ не использует, тоже стали частыми гостями.

«Беспилотники штампуют, гонятся за дешевизной. В некоторых случаях делается просто халтурно. И соответственно количество таких случайных залетов в другие страны или по своей территории будет больше и больше», — сказал военный эксперт Алексей Подберезкин.

Потенциально опасной становится вся акватория Черного моря. Вот Турция рассказывает о боевом беспилотнике, обнаруженном недалеко от Стамбула. И хотя Европа продолжает твердить о якобы угрозе со стороны России, не замечать истинную проблему с востока становится невозможно.

«Вы знаете, что некоторые дроны российские, некоторые украинские — думаю, в последнее время украинских было больше», — сказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

И вот уже британская The Telegraph рапортует о росте рейтингов пророссийских партий. В Болгарии происходит по нынешним временам, и вовсе, немыслимое — открывают мемориал русскому солдату.

«Все эти канцлеры, президенты и прочие субъекты заигрывают с отношением с Россией исключительно из популистских пожеланий, в надежде, что это в глазах их электората сделает их какими-то более лояльными, менее жесткими», — сказал политолог.

Примечательно, что взрывы беспилотников в Румынии сопровождали встречу президента страны с Владимиром Зеленским, где глава киевского режима в очередной раз заговорил о нехватке денег. Но кажется, еще одна страна поняла, что поддержка Банковой во всех смыслах слишком дорого обходится.

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