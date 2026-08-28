Для актеров и зрителей: какие декорации открыли в кинопарке «Москино»

В Россию приехали звездные режиссеры и актеры со всего мира. В Москве стартовала Международная неделя кино. Одной из центральных площадок недели стал кинопарк «Москино». Зрителям предлагают заглянуть за кулисы и побывать там, где сегодня рождаются новые российские картины. Как проходит Московская международная неделя кино, и чем живет отечественная киноиндустрия, увидел корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Мощеные брусчаткой улицы, по ним, громыхая сапогами, вышагивают солдаты со свастиками на рукавах. Но это не немцы, а финны! Именно в Суоми будет разворачиваться действие нового сезона культового сериала «СМЕРШ», съемки которого официально стартовали.

Эта история о последних днях войны, о самоотверженной работе советской контрразведки. Фронт движется, и герои Игоря Петренко и Владислава Котлярского, помимо Финляндии, оказываются в Кракове и Берлине. Задача — всегда одна.

«Каждый раз сценарист придумывает новые истории, которые будут интересны людям. Мы их стараемся убедительно рассказать. Какая у меня задача, какая у сотрудника СМЕРШа? Победить. И выжить», — сказал актер театра и кино Владислав Котлярский.

Съемки проходят в кинопарке «Москино». Это гигантская киностудия в Новой Москве, где только в этом году было снято 111 проектов, а всего — 260 различных фильмов и сериалов. Инструментарий кинопарка — 74 натурные и интерьерные декорации, а также восемь съемочных павильонов.

Натурные павильоны позволяют воплотить любой режиссерский замысел. Будь то сцена на ипподроме во времена царской России или масштабный батальный эпизод в картине о Великой Отечественной. Не нужны ни спецэффекты, ни хромакей. Чем больше на экране натурального, тем больше происходящему веришь.

И по случаю Дня кинематографиста и Московской международной недели кино в кинопарке открыли и презентовали лидерам индустрии новые локации.

«В этом году мы закончили строительство третьей очереди, и количество съемок кино увеличилось по сравнению с прошлым годом практически в два раза», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе новых — декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Современная Москва», «Русский средневековый город». Есть и совсем экзотические места.

Город Арканар для сериала по роману братьев Стругацких «Трудно быть богом» — самая большая и самая необычная кинолокация. По размеру — как три Красных площади. А по стилю — эклектика, сочетающая архитектурные традиции европейского и азиатского средневековья. На земле такого просто не найти.

«Трудно быть богом» — одно из главных кинособытий грядущей осени. Культовый роман Стругацких о прогрессорах и далеких мирах обретает новый визуальный ряд.

Московская международная неделя кино собрала гостей из-за рубежа. Актриса Чжэн Ханьи, которая блистала в «Красном шелке», теперь снимается в «Черном шелке» — уже, скорее, наша.

«Здесь очень много деталей, очень аккуратно, очень внимательно. И мне очень интересно, здесь очень много разнообразных декораций», — сказала актриса.

При этом кинопарк должен стать точкой притяжения не только для профессионалов киноиндустрии, но и для простых посетителей. Национальная Медиа Группа построит там парк аттракционов.

«Москино становится уже не просто профессиональной площадкой, а площадкой, где посетители смогут и увидеть удивительные декорации, которые сегодня выстроены к самым разнообразным проектам в парке, и просто покататься на разных аттракционах и отдохнуть в кинокластере», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Выходит, подарок на День кинематографиста получили и зрители, у которых будет больше поводов провести выходные в знакомых декорациях, и профессионалы: теперь у них будет еще больше возможностей снимать хорошее кино.

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