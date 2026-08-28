Фридрих Мерц вступил в перепалку с участницей телепередачи

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Женщина спросила канцлера ФРГ, почему он нарушает присягу и принимает человеконенавистнические и разрушительные законы.

Фридрих Мерц вступил в перепалку с участницей телепередачи

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Christoph Gollnow

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Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в спор с участницей телепередачи на телеканале RTL, которая обвинила его в нарушении присяги и принятии «человеконенавистнических» законов.

Во время эфира, где глава правительства отвечал на вопросы граждан, педиатр из Нижней Саксонии Беа Мершер заявила, что решения властей, в частности в сфере сокращения расходов на здравоохранение, якобы противоречат обязательствам канцлера служить народу.

Мерц заявил, что подобные высказывания выходят за рамки обычной политической критики. При этом он подчеркнул, что готов воспринимать претензии к работе правительства, но считает обвинения в намеренном нарушении присяги чрезмерными.

«Это несколько выходит за рамки нормальной критики. Это личная дискредитация, которая заходит слишком далеко», — парировал канцлер.

В ходе программы Мерц также столкнулся с критикой по поводу социальной политики. Один из участников эфира заявил, что власти оставляют семьи с детьми без поддержки. Канцлер назвал такую оценку чрезмерно жесткой и подчеркнул, что правительство продолжает реализовывать меры в интересах семей.

Ранее в стране был одобрен пакет мер по сокращению государственных расходов, включая сферу здравоохранения. Решения вызвали критику со стороны ряда экспертов и политиков.

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