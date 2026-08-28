Баста и Гуф выступили перед 70 тысячами зрителей в «Лужниках»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 410 0

На сцене артисты вместе исполнили композиции из совместных альбомов 2010 и 2026 годов, а также свои сольные хиты.

Фото, видео: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС; 5-tv.ru

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Рэперы Баста и Гуф (настоящие имена — Василий Вакуленко и Алексей Долматов. — Прим. ред.) собрали более 70 тысяч зрителей на концерте в «Лужниках». Об этом сообщили организаторы выступления.

Это шоу стало первой большой презентацией второго совместного альбома музыкантов «Баста/Гуф 2026», который вышел спустя 16 лет после первого.

На сцене артисты вместе исполнили композиции из пластинок 2010 и 2026 годов, а также свои сольные хиты.

Кроме того, рэперы выступят с концертами 29 и 30 августа. Все билеты на эти выступления музыкантов уже распроданы.

«За три дня совместное выступление артистов и сольные концерты Басты посетит более 210 000 зрителей», — отметили организаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баста и Гуф пошутили о возможных концертах американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Известно, что одним из главных элементов его шоу является большая полусфера, которая изображает планету. Музыканты предположили, что это может удивить певца Юрия Лозу, который ранее высказывался в пользу теории плоской Земли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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