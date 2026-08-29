Глава Минобороны ФРГ призвал к запрету «Альтернативы для Германии»

FT: глава Минобороны Германии призвал запретить АдГ в ряде областей страны

Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал от Конституционного суда ФРГ страны запретить деятельность правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в четырех регионах страны. Об этом пишет агентство Financial Times. Его инициативу поддержал руководитель федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.

В своей совместной статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung политики заявили, что в отделениях АдГ в Саксонии-Анхальт, Саксонии Тюрингии и Бранденбурге доминируют этнонационалисты, которые видят «истинных немцев» только людей «с правильной кровью и убеждениями».

Чиновники призвалb суд как можно скорее начать процесс против партии. Они также считают, что представители правой оппозиции якобы стремятся уничтожить демократию.

В агентстве обратили внимание на то, что статья Писториуса и Оздемира появилась накануне выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт. У партии есть большие шансы победить на них.

Авторы также добавили, что обращение политиков может говорить о тревоге, которая активно растет среди германских элит на усиления позиций «Альтернативы для Германии» в стране.

Ранее 5-tv.ru писал об избиении двумя неизвестными депутата от АдГ Михаэля Майстера в Ростоке.

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