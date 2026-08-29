Семь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 70 0

Среди раненых есть несовершеннолетние.

Атака ВСУ на Ростовскую область 29 августа есть пострадавшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В результате массированной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область ранения получили семь человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, в Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, двое из которых — дети. Руководитель области подчеркнул, что всех раненых доставили в больницы, где им оказывают всю необходимую помощь.

«В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека. Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация уточняется», — заявил он.

Слюсарь также рассказал о пожаре в лесополосе, который вспыхнул после падения фрагментов дронов противника. Кроме того, части летательных аппаратов выявлены на территории складских объектов.

Губернатор добавил, что режим беспилотной и ракетной опасности, объявленный ночью в Ростовской области, сохраняется. Под ударами оказались не только Ростов-на-Дону и Аксайский район, но и Багаевский и Неклиновский районы.

Ранее мэр донской столицы Александр Скрябин писал о разрушениях в Пролетарском районе города в результате прилетов БПЛА. Позже он заявил, что два дома получили серьезные повреждения. Местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Власти района также сообщили о горячей линии для граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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