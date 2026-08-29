В России с 1 сентября изменятся правила возврата техники

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Цель нововведений — предотвратить злоупотребления со стороны покупателей.

Как с 1 сентября изменятся правила возврата техники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Дмитрий Свищев: вернуть технически сложные товары можно будет только с упаковкой

C 1 сентября 2026 года россияне смогут вернуть в магазины технически сложные товары, включая смартфоны, ноутбуки и телевизоры, по новым правилам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, в последнее время участились случаи, когда покупатели приобретают дорогую технику, пользуются ей несколько недель, а затем возвращают обратно в магазин. Из-за этого, как отметил Свищев, продавцы терпят убытки.

Теперь вернуть технически сложные товары можно будет в течение двух недель с момента покупки при наличии полной комплектации и заводской упаковки. При этом важно, чтобы товаром не пользовались, то есть фабричные ярлыки и пломбы должны быть целы. Если это не будет соблюдено, то продавец вправе отказаться принимать технику назад. Свищев подчеркнул, что цель нововведений — не только упорядочить процесс возврата техники, но и предотвратить злоупотребления.

Собеседник агентства добавил, что базовые сроки возврата интернет-покупок сохраняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защитить свои права при покупке товаров с рук и не стать жертвой мошенников. Главное — быть осторожным при заключении подобных сделок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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