Ребенок не любит незнакомую еду: как помочь ему перед школой

Ребенка не нужно заставлять есть незнакомые блюда в школьной столовой

Школьная столовая может оказаться непривычной для первоклассника. Здесь нужно есть в определенное время, самостоятельно пользоваться приборами, выбирать знакомые блюда и соблюдать правила поведения за столом. Дополнительную сложность могут создать продукты, которых ребенок раньше почти не пробовал.

Подготовить будущего школьника к новому питанию можно заранее. Для этого не нужно заставлять его есть незнакомые блюда. Гораздо полезнее постепенно расширять рацион и тренировать самостоятельность.

Как подготовить ребенка к школьной столовой, научить его пробовать новые продукты и что важно сделать до 1 сентября, читайте в материале 5-tv.ru.

Постепенно меняйте режим питания

В школе приемы пищи проходят по расписанию. Ребенок не всегда сможет поесть именно тогда, когда захочет.

Поэтому перед началом учебного года полезно приблизить домашний режим завтрака, обеда и перекусов к будущему школьному распорядку.

Не стоит при этом специально уменьшать порции или заставлять ребенка ждать, если он голоден. Задача — сформировать понятный график питания, а не ограничивать еду.

Знакомьте ребенка с новыми продуктами

Если дошкольник привык к небольшому набору блюд, школьное меню может его удивить.

Не нужно за несколько дней до 1 сентября давать сразу много незнакомых продуктов. Лучше постепенно добавлять в рацион разные блюда:

овощи;

каши;

супы;

мясо;

рыбу;

кисломолочные продукты;

фрукты.

Новые продукты желательно предлагать небольшими порциями и без давления. Так ребенку будет проще привыкнуть к незнакомому вкусу и текстуре.

Не заставляйте ребенка есть

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Если школьнику не понравилось блюдо, не нужно требовать доесть его любой ценой.

Принуждение может сформировать негативное отношение к еде. Лучше спокойно предложить продукт в другой день или в другом варианте.

При этом ребенок должен понимать правила поведения в столовой: не выбрасывать еду демонстративно и не брать чужие продукты без разрешения.

Научите пользоваться столовыми приборами

Подготовка ребенка к школьной столовой включает и бытовые навыки.

До начала учебы полезно потренироваться дома:

пользоваться ложкой и вилкой;

пить из обычного стакана;

пользоваться салфеткой;

открывать упаковки;

аккуратно есть без помощи взрослых.

Особенно важно проверить, справляется ли ребенок с теми действиями, которые ему придется выполнять самостоятельно.

Не нужно добиваться идеальной аккуратности. Главное — чтобы первоклассник мог спокойно поесть без постоянной помощи родителей.

Потренируйте прием пищи по времени

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Дома ребенок может долго сидеть за столом, отвлекаться на игрушки или возвращаться к еде позже. В школьной столовой времени на обед будет меньше.

Перед школой можно провести несколько домашних тренировок. Уберите гаджеты и игрушки, посадите ребенка за стол и предложите спокойно поесть без длительных отвлечений.

При этом не стоит заставлять его есть как можно быстрее. Важно найти комфортный темп и научиться укладываться в отведенное время.

Объясните, что делать, если еда не понравилась

Ребенку важно знать: незнакомое блюдо может ему не понравиться, и это нормально.

Если продукт разрешен и ребенок раньше его употреблял без проблем, можно попробовать небольшую порцию. Но заставлять есть через силу не следует.

Также будущему школьнику стоит объяснить, что нельзя угощать других детей продуктами, если неизвестно, есть ли у них аллергии или ограничения в питании.

Учитывайте аллергию и ограничения

Если у ребенка есть аллергия, непереносимость определенных продуктов или специальная диета, родителям необходимо заранее узнать, как организовано питание в школе.

Важно выяснить, предусмотрены ли варианты меню и кому ребенок может сообщить о проблеме.

Самому школьнику тоже нужно объяснить, какие продукты ему нельзя есть и почему нельзя брать незнакомую еду у одноклассников.

Познакомьте ребенка со столовой

Если школа проводит экскурсии или позволяет родителям заранее посетить здание, стоит показать ребенку столовую.

Полезно объяснить:

где дети получают еду;

где находятся столы;

куда отнести посуду;

к кому обратиться, если что-то произошло.

Чем лучше ребенок представляет себе будущий обед, тем меньше неизвестного останется в первый учебный день.

Можно ли давать перекус с собой

Не каждой школе требуется дополнительная еда из дома, поэтому сначала нужно узнать правила конкретного учебного заведения.

Если перекус разрешен, лучше положить ребенку знакомый продукт, который он уже ел раньше и хорошо переносит.

Не стоит давать первокласснику новый продукт непосредственно перед школой. Если возникнет неприятная реакция, будет сложнее понять ее причину.

Как подготовить ребенка к школьному питанию

Чтобы подготовить ребенка к школьной столовой, достаточно заранее потренировать самостоятельность, постепенно расширять рацион и рассказать о правилах поведения за столом.

Не нужно заставлять будущего первоклассника есть через силу или пытаться за несколько дней приучить его ко всем блюдам. Гораздо важнее, чтобы ребенок умел пользоваться столовыми приборами, соблюдал правила гигиены, знал, что делать при возникновении проблемы, и спокойно относился к незнакомой еде.

Такая подготовка поможет сделать первые обеды в школе более комфортными и снизить стресс после начала учебного года.

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