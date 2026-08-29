Плати или проиграешь: США грозят Лондону Фолклендами за скупость

США пригрозили Великобритании отказом от признания суверенитета над Фолклендами

США предупредили Великобританию, что откажутся от признания британского суверенитета над Фолклендскими островами, если Лондон не захочет менять позицию по военным расходам. Об этом сообщило агентство The Telegraph со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты пригрозили выступить против суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами, если британский премьер-министр Энди Бернем не увеличит расходы на оборону», — сказано в публикации.

Собеседник издания отметил, что во время скорой проверки долга союзников перед НАТО американская сторона намерена уделить особое внимание Лондону. Основное внимание будет сосредоточено на том, обладают ли члены альянса ресурсами для выполнения принятых задач.

В Вашингтоне уверены, что Британия обладает значительным потенциалом в оборонной сфере, который она не хочет реализовывать. Такая позиция Лондона совершенно не устраивает США, добавили в издании.

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