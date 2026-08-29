Плати или проиграешь: США грозят Лондону Фолклендами за скупость

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 50 0

В Вашингтоне считают, что британцы в оборонной сфере могут больше, но не хотят.

Почему США грозят Великобритании Фолклендскими островами

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Brandt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США пригрозили Великобритании отказом от признания суверенитета над Фолклендами

США предупредили Великобританию, что откажутся от признания британского суверенитета над Фолклендскими островами, если Лондон не захочет менять позицию по военным расходам. Об этом сообщило агентство The Telegraph со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты пригрозили выступить против суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами, если британский премьер-министр Энди Бернем не увеличит расходы на оборону», — сказано в публикации.

Собеседник издания отметил, что во время скорой проверки долга союзников перед НАТО американская сторона намерена уделить особое внимание Лондону. Основное внимание будет сосредоточено на том, обладают ли члены альянса ресурсами для выполнения принятых задач.

В Вашингтоне уверены, что Британия обладает значительным потенциалом в оборонной сфере, который она не хочет реализовывать. Такая позиция Лондона совершенно не устраивает США, добавили в издании.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Канаде стать частью США. Такой способ поможет Оттаве избавиться от экономических проблем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знак...

Последние новости

10:30
Хочу жениться: почему люди снова стали обращаться к свахам
10:25
Количество погибших от наводнения в Непале выросло до 616 человек
10:00
«Мста-С» уничтожила полевой пункт управления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:41
За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ
9:23
Родителям первоклассников предложили давать выходной 1 сентября
9:05
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
В России изменят стандарты обучения в начальной школе
«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео