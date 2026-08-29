Не всем отбой в 21:00: как правильно рассчитать время сна ребенка перед школой

Стабильный график сна помогает ребенку легче перейти к школьному режиму

Режим сна школьника перед школой важно восстановить заранее, особенно если за лето ребенок привык поздно ложиться и просыпаться. Недостаток сна может сказываться на внимании, настроении и способности справляться с учебной нагрузкой.

Универсального времени, во сколько должен ложиться ребенок перед школой, нет. Оно зависит от возраста и времени подъема. Главное — обеспечить достаточную продолжительность сна и стабильный график.

Во сколько ложиться ребенку перед школой, сколько должен спать школьник и как восстановить режим сна перед 1 сентября, читайте в материале 5-tv.ru.

Сколько должен спать школьник

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Ориентироваться при составлении режима сна нужно прежде всего на возраст.

Рекомендуемая продолжительность сна:

6–12 лет — 9–12 часов в сутки;

13–18 лет — 8–10 часов.

Потребность во сне может немного отличаться у разных детей. Поэтому важнее смотреть не только на часы, но и на самочувствие ребенка в течение дня.

Если первокласснику нужно вставать в 7:00, необходимо рассчитать время отхода ко сну так, чтобы он успевал получить достаточное количество ночного отдыха.

Во сколько ложиться первокласснику

Для младшего школьника ранний подъем должен соответствовать продолжительности сна.

Если ребенок встает в 7:00, отход ко сну в 23:00 будет слишком поздним для большинства детей этого возраста. При таком графике ребенок не сможет получить рекомендованное количество сна.

Поэтому лучше сначала определить время подъема, а затем подобрать время укладывания.

Например, при подъеме в 7:00 ребенку 6–12 лет необходимо выделить на ночной сон не менее 9 часов. Это означает, что засыпание должно происходить не позднее 22:00, а при индивидуальной потребности в большем количестве сна — еще раньше.

Как понять, что ребенок не высыпается

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О недостатке сна могут говорить:

ребенку сложно просыпаться утром;

днем появляется сонливость;

школьник становится раздражительным;

ему труднее сосредоточиться;

повышается рассеянность;

снижается работоспособность.

Если подобные проблемы сохраняются даже после нормализации режима, стоит обсудить их со специалистом.

Как восстановить режим сна перед школой

После летних каникул не стоит резко менять расписание. Если ребенок несколько недель или месяцев ложился поздно, ему потребуется время для адаптации.

Лучше постепенно:

переносить время отхода ко сну на 15–30 минут раньше;

раньше будить ребенка утром;

соблюдать примерно одинаковый график каждый день;

отказаться от длительного дневного сна, если он мешает засыпанию вечером.

Одновременно стоит возвращать привычный школьный распорядок: завтрак, прогулки, занятия и вечернюю подготовку ко сну.

Что делать вечером перед сном

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Последние часы дня желательно сделать спокойными.

Перед сном можно:

принять душ;

почитать книгу;

подготовить одежду и ранец;

проветрить комнату;

приглушить освещение.

А вот активные игры, шумные развлечения и эмоционально насыщенные занятия лучше перенести на первую половину дня.

Постоянный вечерний ритуал помогает ребенку постепенно настроиться на отдых.

Нужно ли ограничивать гаджеты

Телефон, планшет и компьютер перед сном могут мешать ребенку расслабиться и вовремя заснуть. Поэтому перед началом учебного года полезно установить понятное время окончания использования гаджетов вечером.

Необязательно вводить жесткий запрет за один день. Если ребенок привык долго смотреть видео или играть перед сном, лучше постепенно сокращать это время.

Вместо экрана можно предложить чтение, спокойную игру или разговор с родителями.

Можно ли школьнику долго спать в выходные

Сильно менять график сна в субботу и воскресенье нежелательно. Если ребенок в будни встает рано, а на выходных спит до обеда, возвращаться к школьному расписанию в понедельник будет сложнее.

Поэтому время подъема в выходные желательно не сдвигать слишком сильно.

При этом не стоит специально лишать ребенка сна, если он действительно не высыпается в течение недели. Важнее разобраться с общей продолжительностью отдыха.

Что делать, если ребенок не хочет ложиться рано

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После каникул школьнику может быть сложно отказаться от привычного позднего отхода ко сну. Не стоит превращать укладывание в ежедневный конфликт.

Лучше объяснить ребенку, зачем нужен новый режим: полноценный сон поможет легче просыпаться утром, сохранять внимание на уроках и чувствовать себя лучше в течение дня.

Самое эффективное решение — постепенный сдвиг режима и повторяющийся порядок действий перед сном.

Во сколько ложиться ребенку перед школой

Чтобы наладить режим сна перед школой, сначала определите время подъема, а затем рассчитайте необходимую продолжительность ночного отдыха.

Для детей 6–12 лет ориентир составляет 9–12 часов сна в сутки, для подростков 13–18 лет — 8–10 часов. Поэтому универсального правила, что всем школьникам необходимо ложиться ровно в 21:00, не существует.

Главное — заранее вернуть стабильный график, не допускать хронического недосыпа и постепенно подготовить ребенка к ранним подъемам. Такой подход поможет легче перейти от летнего режима к школьному расписанию.

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