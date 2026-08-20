Путину показали обретенные мощи Дмитрия Донского в Кремле

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Главе государства продемонстрировали святыню в Архангельском соборе.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где ему представили ковчег с недавно обретенными мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов лично сопроводил главу государства к святыне и подробно описал всю процедуру получения доступа к саркофагу, в котором веками покоились останки великого полководца.

Вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров представил президенту исчерпывающую информацию о комплексе научных изысканий, проведенных после обнаружения святыни. Ученый особо акцентировал внимание на методах идентификации и подтверждения подлинности останков, отметив их поразительную сохранность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Принадлежность останков именно великому князю, умершему в 1389 году, подтвердили комплекс исторических сведений, археологические данные и результаты антропологического исследования. Останки Дмитрия Донского сохранились практически полностью — отсутствует только левая пяточная кость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:58
ЕС будет проверять украинских беженцев на статус уклониста независимо от пола
14:53
Путину показали обретенные мощи Дмитрия Донского в Кремле
14:52
«Вкалывают роботы»: в Южной Корее участники реалити-шоу влюбляются в ИИ
14:43
Десять литров на квадратный метр: ливень зальет Москву в ночь на 21 августа
14:41
Двери закрываются: в Сеуте выдворяют обезумевших марокканцев
14:38
Армяне «разносят» дом правительства в Ереване: они недовольны решением Пашиняна

Сейчас читают

Радиостанция «Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
Умер герой мема «Плохо, плохо, не важно»
Плясал и махал руками: фанатка Билана подала в суд на буйного гостя на концерте
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео