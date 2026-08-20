Путину показали обретенные мощи Дмитрия Донского в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где ему представили ковчег с недавно обретенными мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов лично сопроводил главу государства к святыне и подробно описал всю процедуру получения доступа к саркофагу, в котором веками покоились останки великого полководца.

Вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров представил президенту исчерпывающую информацию о комплексе научных изысканий, проведенных после обнаружения святыни. Ученый особо акцентировал внимание на методах идентификации и подтверждения подлинности останков, отметив их поразительную сохранность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. Принадлежность останков именно великому князю, умершему в 1389 году, подтвердили комплекс исторических сведений, археологические данные и результаты антропологического исследования. Останки Дмитрия Донского сохранились практически полностью — отсутствует только левая пяточная кость.

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