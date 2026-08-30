Военные медики «Юга» и «Центра» спасают жизни бойцов на передовой

В Европе «убивать русских» становится, похоже, навязчивой идеей. Все же помнят вопрос немецкого журналиста Зеленскому: «Чем еще Европа может помочь убивать больше русских солдат?» На этой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал газетчика по статье о разжигании ненависти. Если бы у нас было прецедентное право, подобные решения следовало бы поставить на конвейер.

Президент Финляндии Стубб на очереди: публично одобрил удары по складам маркетплейсов в России и сказал, что это «единственный способ» привести Россию к переговорам.

Есть, конечно, в Европе силы, которые пытаются добиться того же, но более гуманными способами. Представитель Ватикана, например, впервые с 2021 года прилетал в Москву. Основательный визит, аж на четыре дня. И вот что значит старая школа дипломатии: из публичных заявлений ничего не понятно — зачем приезжал, чего хотел. Ватикан, впрочем, уже не раз открыто предлагал свои услуги в качестве посредника.

Зато на такой «зондаж» сразу отреагировали британцы. Посол в Москве внезапно превратился в блогера-экскурсовода и устроил рум-тур по своей резиденции. Мы, говорит, «с вами так дружили, так дружили почти всегда». Но главное, конечно, не эти исторические заметки, а вот этот кадр: мол, если что, мы напротив Кремля, прямо через речку, только свистните.

Спасибо, господин посол, но как-нибудь без вас. Вы и вам подобные делаете все, чтобы убить как можно больше русских, чтобы мы стали слабее, чтобы нас вообще не было.

Хорошо, что против ваших козней есть противоядие — это мужество наших солдат, это сила нашего оружия, это готовность к самопожертвованию. 28 августа свой профессиональный праздник отметили военные врачи. Люди, в которых сочетаются все эти качества — и сила, и мужество, и готовность к самопожертвованию. Репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Юмор — тоже лекарство, но кажущееся таким беззаботным настроение обманчиво. Дорога сверх рискованна, погрузка пациента — очень тревожна, ведь в этот момент на месте их уже могут караулить вражеские дроны. В этот раз группе медроты полка 1194 повезло. Они благополучно вытащили бойца, раненого в ногу, и вот он трогательный момент, который любящая женщина не променяла бы ни на что.

«Привет, любимая, со мной все в порядке. Меня позавчера ранило, сегодня вытащили. Ты не переживай, все нормально. Я стараюсь ей звонить периодически, когда на ЛБС. А тут вот не позвонил. Переживала. Ну, ничего, сейчас успокоилась, все хорошо у нее», — поделился боец полка 1194 «Южной» группировки войск с позывным Корабль.

А эти кадры сняты несколько дней назад. Бойца с позывным Макс привезли в госпиталь. Он выжил там, где выжить было невозможно. Медики отряда «Байкал» поставили его на ноги, и вот он уже дает интервью.

«Рой дронов атаковал. Ну, то есть около 15 штук. Нас двоих ранило. Не знаю как, чудом, но не достало больше», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Макс.

Во фронтовых операционных кипит нескончаемая работа по сохранению жизней. Ежедневные операции, а тут — сразу две неотложные, для чего пришлось параллельно установить второй стол. И врачи 41-й армии не паникуют даже, когда случаются перебои с электричеством.

Конечно, помогают роботы. Те же лекарства медики иногда передают на ЛБС воздушными и наземными дронами.

«Вот так по земле и по воздуху передаем груз нашим штурмовикам. И вот в путь поехал роботизированный комплекс наземный», — показывает корреспондент Дмитрий Зименкин.

Но заменить людей они не способны. И потому уникальная и тонкая работа до сих пор проходит в условиях, где для человека это, казалось бы, в принципе невозможно.

«Где мы стояли, от нас всего лишь в километре была их позиция, то есть 24/7 нас обстреливали. И дважды было, что нас взрывали в операционной», — отметил врач-хирург медицинского отряда «Байкал» группировки войск «Центр» с позывным Турист.

Под прилетами работает и хирург «Южной» группировки войск Игельд, военврач с 30-летним стажем. Он спасал людей, оказывая помощь и в развалинах, и в подвалах, в брошенных противником блиндажах, а бывало даже в воронке после взрыва бомбы.

«При необходимости можем, прилет был противника. Ну, в общем-то, любые операции под местной анестезией. Надо, и наркоз дадим», — подчеркнул начальник госпитального отделения медицинской роты полка 1194 «Южной» группировки войск с позывным Игельд.

Каждый пациент его с благодарностью помнит. Но самому медику из тысячи спасенных запоминаются немногие. Из последних, как ни странно, его раненый коллега из группы эвакуации, который ушел за пределы ЛБС выручать бойца с тяжелым ранением и не смог вернуться в назначенное время.

«И он сам пропал. Три-четыре дня. Еще не объявляли, и он вдруг сам вышел, с трудом вышел. А внешне выглядел так, что этот человек вообще не должен был здесь находиться. Я думал, его жизнь будет не шибко длинная. А оказалось, что повел себя, как мужик, настоящий мужик. Вот такие моменты запоминаются», — добавил Игельд.

Запоминаются те, кто жертвует собой ради других. Такими в наших репортажах были легендарные медики Лакоза, Падре, Кот, Санта, хирург-виртуоз Сергей Кучиц и многие-многие другие, кто был, кто остается. А также те, чьи подвиги просто не попали на видео. Но для военного медика слава никогда не была главным. Важнее всего сохранение жизни и здоровья человека.

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