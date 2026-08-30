Проявить ответственность: как бизнесу обеспечить защиту от БПЛА

Бизнес призвали обеспечить защиту своих объектов от БПЛА

Среди российского крупного и среднего бизнеса переполох. Причина — президентский указ № 604, подписанный, опубликованный и вступивший в силу в понедельник. С этого дня владелец завода, порта или подстанции узнал неприятную вещь: если он не сумел обеспечить безопасность своего объекта, в том числе от вражеских беспилотников, имущество может перейти к государству во временное управление, чтобы, собственно, эту безопасность на объекте организовать.

Можно было бы сказать, что указ грянул как гром среди ясного неба, если бы не огромный пласт предыдущих нормативных актов. Например, было постановление правительства по объектам транспорта от апреля прошлого года. Был федеральный закон, принятый Госдумой в мае этого года, по объектам ТЭК. Наконец, был разработан даже свод правил Минстроем, как правильно возводить защитные сооружения от дронов. Но все они носили рекомендательный характер из разряда «можно делать вот так».

Вообще рекомендаций уже довольно много, есть рекомендации от Росгвардии, от МЧС, от кого только нет рекомендаций. Но вы, наверное, и сами понимаете, «рекомендация» — это дело добровольное: можно, а зачем? Классика российского подхода. Ведь речь идет о бизнесе, ему важна прибыль, а затраты на антидроновую защиту — это дополнительные расходы. Причем серьезные — до 4% стоимости объекта, который она «прикрывает». Опять же, у некоторых был расчет: авось пронесет, а не пронесет, покроем все страховкой. Чем это заканчивается, мы все, к сожалению, видели.

«Атака идет несколько часов, и в течение этого времени, например, людей, естественно, на объект не допускают. Дроны летят, значит, ПВОшники их пытаются сбить. Значит, некоторые сбивают, некоторые все же долетают. Людей на объект не допускают, там начинается пожар, да? Через те несколько часов, когда, значит, режим беспилотной опасности снят, там уже открытое пламя на несколько сотен квадратных метров. А если бы этот объект был оборудован автоматической системой пожаротушения настоящей, так сказать, не для галочки, не для МЧС, а действительно способной бороться, то можно было бы не допустить вот этого масштабного ущерба, который мы сейчас видим», — комментирует ситуацию генеральный директор научно-производственного центра Алексей Чадаев.

Главное, что меняет указ президента, сам подход: защищать свой объект от БПЛА не просто право его владельца, а прямая обязанность. Теперь есть ответ на вопрос: что делать? Но сразу встал вопрос: а как это делать? Нет, рекомендаций много, но что конкретно делать? И тут открывается настоящий простор для фантазии. Рынок предлагаемых конструкций, средств РЭБ и всего прочего стремительно растет, фантазия инженеров и рационализаторов работает на полную катушку. Уже даже и боевые лазеры предлагают для предприятий, понятно, для тех, кто побогаче. Но есть нюансы. Если дрон сбить на подлете и он упадет за предприятием, то кто несет ответственность?

Сейчас будет любопытное: есть «Каталог средств обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, предлагаемых предприятиями промышленности для защиты объектов федеральных органов исполнительной власти и подтвердивших заявленные тактико-технические характеристики» — вот такое название в 22 слова. Но его никто не видел, он секретный. Получить его можно, если обратиться, например, в министерство по профилю или к губернатору по месту дислокации, он позвонит в Москву и каталог пришлют. Для служебного пользования.

Конечно, после указа президента, оно, может, и попроще станет, но пока, судя по рассказам экспертов, бизнес хаотично пытается прощупать: а что считать минимальной защитой, чтобы показать, что ты как бы с дронами борешься и объект отбирать не надо под госуправление.

«На сегодняшний день мы говорим, что сейчас у нас нет уполномоченного органа на проведение такого рода проверок или оценку технической эффективности. У нас есть ряд федеральных органов власти, из которых каждый закрывает свой определенный кусок данного вопроса», — заявил генеральный директор компании по разработке отраслевого интегратора в сфере беспилотных авиационных систем и противодронной защиты Дмитрий Дацыков.

Надо отметить, что требования разных ведомств прямо друг другу противоречат. Например, с одной стороны, надо все затянуть сеткой, обеспечить, как это называется, пассивную защиту. Но это противоречит противопожарным правилам. Поставишь — оштрафуют, но и не поставишь — оштрафуют. Что же выбрать?

Не надо недооценивать, конечно, наш бизнес. Например, есть такой лайфхак: объявляется, что на объекте начинается «ремонт», и устанавливаются съемные «строительные леса». А то, что они из сетки, ну так, а что такого? У нас такой инновационный подход к ремонту. Ну, вы понимаете. Конечно, было бы лучше, чтобы эта сфера была более упорядоченной. И чем быстрее, тем лучше.

Нет никаких сомнений, что Киев будет наращивать попытки ударов по гражданским объектам. И можно, конечно, ждать, что армия все сделает, пока мы тут деньги зарабатываем, но бывают ситуации, когда армии можно и помочь. Можно и нужно, о чем нам говорит указ президента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.