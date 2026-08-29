Спустя 12 лет: микрочип помог вернуть чихуахуа хозяйке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Пожилая собака воссоединилась с владелицей после многолетней разлуки.

Чихуахуа нашли спустя 12 лет — новости

Фото: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

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Микрочип помог вернуть чихуахуа хозяйке в США

Чихуахуа по кличке Флор вернулась к своей хозяйке Ванессе Антонино из американского штата Иллинойс через 12 лет после исчезновения. Об этом сообщает портал NBC 5.

Питомец пропал, когда ему было четыре года, а женщина долгое время продолжала поиски: расклеивала объявления и обходила улицы. Со временем надежда угасла, поскольку представители этой породы в среднем живут около 14 лет. Однако в августе 2026 года Ванессе неожиданно позвонили из приюта и сообщили, что Флор обнаружили.

Собаку заметили на обочине дороги после сильного шторма: животное оказалось в ловушке, после чего спасатели доставили его в приют города Гриффит. Волонтеры обследовали питомца и обнаружили микрочип, информацию с которого удалось считать. Так сотрудники смогли установить владелицу. По словам Ванессы, услышав имя Флор впервые за долгие годы, она расплакалась от счастья. Сейчас собаке около 16 лет, поэтому работники приюта назвали подобное возвращение особенно редким случаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чихуахуа чуть не умер после прогулки в парке. Хозяйка собаки Кейтлин Робертс рассказала, что питомец перестал есть, у него началась рвота и дрожь. Ветеринары установили причину, которая шокировала хозяев четвероногого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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