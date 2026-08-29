Пропавший в Ленобласти двухлетний сын режиссера Демкина найден мертвым

В Ленинградской области обнаружено тело пропавшего накануне двухлетнего ребенка, сына режиссера Петра Демкина. Информацию отец мальчик подтвердил 5-tv.ru.

По имеющимся данным, мальчик утонул в пруду, его тело передано сотрудникам полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок исчез во время прогулки во дворе частного дома. По словам его отца, на участке находились двое его сыновей — старшему около 4,5 лет, младшему 2,5 года. Отец ненадолго отошел к машине, чтобы развесить мокрые носки. А потом узнал от старшего, что ребенок пропал.

«Я побежал к водичке, потому что за пять минут до этого я его оттуда доставал. Он там ручки мыл», — рассказал мужчина, который сразу же начал поиски сына.

Пропавшего искали в деревне Надкопанье Волховского района, расположенной рядом с реками Паша и Косопаша. К поисковой операции были привлечены спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сотрудники МВД России и добровольцы.

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