Потасовка тестя Смолова с управляющим ЖК попала на видео

Тесть и теща футболиста Федора Смолова оказались участниками потасовки с управляющим ЖК, где они проживают. Подробностями случившегося с 5-tv.ru поделился отец супруги спортсмена Карины Истоминой — Игорь Истомин.

По словам мужчины, конфликт с управляющим произошел не впервые. Игорь утверждает, что тот неоднократно его шантажировал, а причиной последней ссоры стали оскорбления в адрес его семьи.

Истомин рассказал, что во время конфликта толкнул управляющего, после чего в ситуацию вмешался еще один мужчина. Супруга Игоря, находившаяся рядом, начала заступаться за мужа.

Тесть Смолова уверяет, что на управляющего жалуются и другие жители жилого комплекса, а самого мужчину якобы неоднократно видели в нетрезвом состоянии.

Момент конфликта попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовал 5-tv.ru.

Ранее в центре внимания оказался и сам Федор Смолов. В мае 2025 года футболист подрался в московском кафе, после чего в отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда. В марте этого года спортсмен признал вину, заключил с потерпевшим мировое соглашение и выплатил ему четыре миллиона рублей. Суд прекратил уголовное дело после примирения сторон.

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