Мобильные огневые группы (МОГ) добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» ежедневно охраняют населенные пункты и объекты инфраструктуры в курском приграничье.

Они уничтожают беспилотники ВСУ, выполняя задачи по противовоздушной обороне. Все добровольцы прошли обучение и участвуют в защите родной земли. На вооружении МОГ — крупнокалиберные пулеметы, дроны-перехватчики «Елка» и средства радиоэлектронной борьбы.

Благодаря высокой мобильности и оперативному реагированию, они эффективно нейтрализуют воздушные цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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