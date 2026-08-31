«Пап, я за тебя»: сын Мота вызвался «разобраться» с журналистами

Сын рэпера Мота активно помогает ему в творческой деятельности

Сын рэпера Мота Соломон помогает отцу вручную подписывать полотенца для шоу и даже готов «защищать» артиста от назойливых журналистов. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем шоу «Август навсегда».

«Кстати, сейчас с Соломоном сидели и доподписывали лично полотенца, потому что 45 тысяч мы сделали, их напечатали, сшили — как угодно это называйте, — а еще 100 мы подписали вручную. До этого 50 я лично справился, а сегодня он говорит: „Пап, дай помогу“. Дети — это наше счастье, наше все, спасибо им, что они спасают родителей», — рассказал артист.

По словам Мота, сын проявляет интерес в том числе и к работе перед публикой. Соломон также хотел отправиться вместе с отцом к журналистам и по-своему помочь ему справиться с вниманием прессы.

«Если честно, он рвался сюда со мной, говорит: «Пап, я же знаю, ты не любишь вот это все, я за тебя готов всех их раскидать». Я говорю: «Соло, давай в следующий раз», — поделился рэпер.

Говоря о грядущем совместном выступлении с сыном, Мот подчеркнул, что готовит для зрителей историю, связанную с семейными ценностями, древом жизни и знаками Вселенной. Постановку он назвал философской и символичной и отметил, что она будет связана с соответствующим музыкальным сопровождением.

«В этом году это будет очень красивая, символичная, философская, глубокая, сакральная — не побоюсь этого слова — история. Под не менее философский и сакральный трек. Это песня про семейные ценности, песня про древо жизни, песня про намеки Вселенной. И все это мы покажем очень красивым, изящным образом», — объяснил Мот.

Говоря о шоу «Август навсегда», артист отметил, что в прошлом году ему не удалось полностью заполнить площадку. В этом продано больше билетов, хотя до полного аншлага все же осталось около 500 мест. Мот предположил, что в следующем году сможет наконец закрыть этот вопрос.

«Нам здесь (на этой площадке. — Прим. ред.) комфортно. В прошлом году мы не дособрали (до солдаута. — Прим. ред.). В этом году, если честно, тоже 500 билетов не позволяют нам вывесить яркое слово „Солдаут“. Тем не менее, в этом году продано больше билетов. Возможно, это знак, что Бог любит троицу и в следующем году мы точно этот гештальт закроем», — сказал рэпер.

Семейная поддержка для Мота имеет особое значение. Его супруга Мария Мельникова — бывшая фотомодель и чемпионка мира по спортивным бальным танцам. С будущей женой Матвей познакомился в 2014 году через социальные сети благодаря общему знакомому, а затем пригласил Марию в Москву для съемок в клипе «Капкан». Вскоре пара начала жить вместе.

В августе 2016 года Мот и Мария поженились, а весной следующего года обвенчались. Их сын Соломон родился 22 января 2018 года. Родители ожидали появления ребенка в феврале, однако мальчик родился немного раньше срока. Имя для него супруги выбирали около недели, остановившись в итоге на Соломоне.

Позже Мот посвятил сыну песню «Соло» и выпустил на нее клип. Сейчас Соломон уже не только становится героем творчества отца, но и понемногу подключается к его работе — пусть пока и в качестве помощника по автографам.

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