«Не очень интересен»: почему Мот отказался от концерта Канье Уэста

Рэпер Мот отказался от концерта рэпера Канье Уэста

Рэпер Мот признался, что не планирует посещать концерт Канье Уэста, несмотря на любовь к творчеству американского исполнителя. Об этом Мот рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем шоу «Август навсегда».

«Нет (не планирует посещать концерт. — Прим. ред.). Я очень люблю его музыку, но мне не очень интересен концерт, выступление. Я все-таки люблю, когда есть танцевальная часть, хореография, некое шоу», — объяснил Мот.

По словам артиста, ему ближе концертные выступления, в которых важную роль играют хореография и зрелищная постановка. Стиль выступлений Канье Уэста Мот при этом считает узнаваемым, однако именно формат шоу рэперу оказался не слишком интересен.

«А там все красиво, все эстетично, минималистично, величественно, гигантизм присутствует, все в его стиле. Но мне не очень это интересно», — добавил Мельников.

При этом Мот не сообщил о планах на совместные проекты с зарубежными артистами. На вопрос о возможной коллаборации он ответил отрицательно и отметил, что сейчас подобных намерений у него нет.

Сам Мот сейчас сосредоточен на собственном творчестве и реализации своих концертных идей. Для шоу «Август навсегда» команда артиста подготовила немало задумок, однако часть из них пришлось отменить из-за погодных условий и желания не создавать риск для зрителей.

Одной из несостоявшихся идей стала огромная конструкция в форме ромашки. Мот планировал подняться на нее и устроить для публики пенную вечеринку, однако от задумки отказались из-за высокой температуры.

«Мы запланировали огромную такую ромашку раскладывающуюся, на которую я бы залез и из брандспойта, из такой пушки специальной, фигачил бы водой в зрителей. Пеной. Чтоб это была красивая пенная летняя вечеринка. Но естественно мы не хотим, чтобы люди все заболели, а именно это бы происходило при такой температуре», — рассказал артист.

Несмотря на отмену части задумок, общая концепция шоу, по словам Мота, сохранилась. При этом собственные творческие амбиции рэпер считает реализованными и не говорит о неудовлетворенности нынешним этапом карьеры.

«В плане творчества меня все устраивает», — отметил Мельников.

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