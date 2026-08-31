Шары решили: Анна Седокова рассказала, почему вышла замуж в первый раз

Анна Седокова вышла замуж в первый раз из-за приглашения в боулинг

Певица Анна Седокова неожиданно раскрыла обстоятельство, которое когда-то подтолкнуло ее к первому замужеству. В шоу «Ой, мамочки» исполнительница призналась, что на нее произвел впечатление простой жест со стороны будущего супруга Валентина Белькевича.

«Знаете, почему я в первый раз замуж вышла? Потому что я впервые встретила парня, который меня пригласил в боулинг: то есть я все время училась и работала — а тут он говорит: „В боулинг тебя отведу“. Мне много не надо, конечно», — посмеялась она.

В браке Седоковой и Белькевича родилась дочь Алина, которой сейчас 21 год. Ранее певица также рассказывала, что сохранить беременность в юном возрасте ей помог продюсер Константин Меладзе.

У артистки есть еще двое детей. Дочь Моника родилась в браке с бизнесменом Максимом Чернявским, а сына Гектора Седокова родила от отношений с предпринимателем Артемом Комаровым.

Ранее отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что Анна Седокова должна предстать перед судом.

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