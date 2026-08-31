Станции закрылись на вход: почему встало метро в Санкт-Петербурге

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 73 0

На фоне сбоя цены на такси взлетели.

Почему в Петербурге 31 августа перестало работать метро

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин

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Работу метро в Санкт-Петербурге парализовал сломанный поезд

Утром 31 августа движение в метро Санкт-Петербурга оказалось парализованным из-за сломанного поезда. Об этом сообщил KP.RU.

Авария произошла на красной ветке метро. После того как там встало движение, то ближайшие станции метро начали закрываться на вход. Из-за этого петербуржцы, живущие на севере города, опоздали на работу.

Уточняется, что сначала поезда перестали курсировать от «Площади Ленина» до «Площади Восстания». Движение было перекрыто из-за неисправленного поезда, который, в свою очередь, остановился на станции «Чернышевская».

На место аварии сразу же выехали бригады специалистов. Очень быстро они отогнали неисправленный состав в депо на ремонт. Вскоре движение в метро Северной столицы начали постепенно восстанавливать. По последним данным, все станции открыли, однако есть ограничения.

На фоне сбоя цены на такси взлетели вверх. К примеру, добраться из Мурино можно было за пять тысяч рублей, но ждать машину приходилось минимум полчаса, так как очередь доходила до 30 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва на короткое время осталась без части привычной жизни. В нескольких районах столицы произошел сбой с электроснабжением — погас свет, возникли перебои в работе транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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